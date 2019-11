Krka z novim trenerjem ugnala Mego, Olimpija razbila Primorsko

V šestem krogu lige ABA sta se v nedeljo v Kopru v slovenskem derbiju spopadla Koper Primorska in Cedevita Olimpija, presenetljivo zanesljive zmage z 90:67 pa so se veselili Ljubljančani. Krka je z novim trenerjem pred domačimi gledalci z 74:69 ugnala zadnjeuvrščeno Mego Bemax.

Več sledi ...

Zmaji odpihnili slovenske prvake

Finalista slovenskega državnega prvenstva iz minule sezone imata sta imela po petih krogih lige ABA skupaj na svojem računu vsaka po štiri zmage, in medtem, ko je Cedevita Olimpija v petem krogu v Baru doživela prvi poraz v sezoni, so bili košarkarji Kopra Primorske na regionalni sceni v izjemnem naletu in v obračun z Ljubljančani vstopili z nizom štirih zaporednih zmag. A tokrat so bili v Bonifiki izrazito boljši Ljubljančani, ki so prišli do pete jadranske zmage v sezoni.

Primorska je v derbiju kroga priznala premoč Cedeviti Olimpiji. Foto: Žiga Mikeli/Koper Primorska Ljubljančani so zmagali z 90:67, njihova zmaga tudi za trenutek ni bila ogrožena, najboljši strelec zmajev pa je bil Codi Miller-McIntyre s 15 točkami. Razpoloženi Američan je zbral še devet asistenc. Po 14 točk sta dodala še Boatright in Kuštrin, po 12 Stipanović in Blaži, najbolj razpoložen strelec domače ekipe pa je bil Marjan Čakarun s 16 točkami.

V soboto je Budućnost visoko premagala Cibono in se vrnila na vrh lestvice, Partizan je bil z 72:57 boljši od Zadra, ki še edini ne pozna zmage. Krog sta v petek odprla FMP Beograd in Mornar, z 92:83 so slavili Beograjčani, ki so vknjižili peto zmago.

Liga ABA, 6. krog:

Lestvica:

Preberite še: