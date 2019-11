Vroča kri v Črni gori, Ljubljančani zakockali vodstvo in prvič izgubili v ligi ABA

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 5. krogu lige ABA gostovali v Črni gori pri Mornarju, kjer so ob polčasu vodili z 13, nato pa v drugem delu tekme povsem popustili in v statistiko tekmovanja vpisali prvi poraz sezone. Gostitelji, klub zaradi vložka gledalca ob koncu srečanja najverjetneje čaka kazen, so slavili s 77:70.

Košarkarji ljubljanskega moštva so srečanje odprli odlično, z delnim izidom 10:0, v prvi četrtini so nato vodili tudi za 14 in vodstvo držali tudi v drugem delu srečanja. Na polčas so se odpravili s +13 (42:29).

Prednost zmajev se je v začetku tretje četrtine še zvišala (+15), a nato so gostitelji zaigrali bolje (tretjo četrtino dobili s 27:14) in ujeli nasprotnika. Moštvi sta v zadnjo četrtino vstopili izenačeni (56:56). Ljubljančani so nadaljevali medlo, v drugem polčasu so dosegli le 28 točk, in na koncu vknjižili prvi poraz v tem tekmovanju (70:77).

Pri zmagovalcih je bil s 17 točkami najbolj razpoložen Jacob Pullen, 13 jih je dodal Derek Ryan Needham. Pri Cedeviti Olimpiji je Codi Miller-McIntyre v statistiko vpisal 14 točk, Ryan Jamar Boatright pa eno manj.

Zaključek obračuna je bil po poročanju črnogorskih medijev precej vroč, tako da domače moštvo najverjetneje čaka kazen. Needham je deset sekund pred koncem srečanja pri vodstvu s +9 (77:68) v rokah držal žogo in čakal, da se igralni čas izteče. Boatright mu jo je odvzel in zabil. To je po poročanju https://cgsport.me/ razjezilo enega od pristašev črnogorskega moštva, ki je pritekel na parket in skočil v Olimpijinega Američana. Organizatorji so nato izpraznili parter, obračun pa se je po več kot desetminutnem premoru zaradi tehničnih napak in izključitev končal s prostima metoma.

Koprčanom slovenski obračun, Šiško blizu trojnemu dvojčku

V uvodnem dejanju kroga je Koper Primorska v petek v slovenskem obračunu v Novem mestu prekrižala načrte Krki (89:71), ji zadala visok poraz in se povzpela na vrh razpredelnice.

Košarkarji Kopra Primorske so v športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu nadigrali Krko. Po treh tretjinah so vodili že za 25 točk (77:52), nato pa so gostitelji nekoliko omilili rezultat, tako da je končna prednost Primorcev znašala +18.

Pri zmagovalcih sta izstopala najboljši strelec srečanja Lance Harris (23 točk, met za tri točke 5/6) in raznovrstni Žan Mark Šiško, ki je v 28 minutah prispeval 11 točk, 7 skokov in kar 12 asistenc. Pri poražencih je dal največ točk Srb Marko Jošilo (20).

Žan Mark Šiško se je izkazal na Dolenjskem. Do trojnega dvojčka so mu zmanjkali le trije skoki. Foto: Vid Ponikvar

Liga ABA, 5. krog:

Lestvica:

