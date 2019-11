Visoka kazen za napad na ljubljanskega Američana

Peterica košarkarjev Mornarja in četverica Cedevite Olimpije je v zadnjih trenutkih že odločene tekme petega kroga lige ABA v Baru le čakala na zadnjo sireno. Le Ryan Boatright je bil drugačnih misli. Ameriški branilec je namreč v neobičajnem in nekorektnem manevru, resda sicer povsem v okviru pravil, tekmecu vzel žogo, krenil v napad in silovito zabil. Poteza je razburila enega od domačih navijačev, ki je skočil na parket in se poskušal lotiti ljubljanskega Američana.

Zdaj smo dobili epilog. Disciplinski sodnik tekmovanja Saša Pavličić-Bekić je črnogorskemu klubu izrekel kazen. Mornar, ki ima po petih krogih na svojem računu tri zmage, bo v 7. krogu Zadar pričakal pred praznimi tribunami. Vstop bo dovoljen le na VIP-tribuno, kjer bo lahko le sto gostov. Hkrati bo moral biti ob gostovanju Budućnosti v 9. krogu zaprt del zahodne tribune, za nameček pa bo moral klub iz Bara na račun lige nakazati še 20 tisoč evrov kazni.