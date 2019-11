Silovit konec jih morda reši

Skupinski del evropske sezone se počasi končuje, košarkarji Olimpije pa so na gostovanju pri Darušafaki le prišli do zmage, malenkostno odprli vrata in pokukali, kako daleč je TOP 16 Eurocupa. V zadnjih štirih krogih bi morali nanizati izjemno serijo in upati na ugodne razplete v obračunih tekmecev, če bi želeli nadaljevati popotovanje po Evropi.

V šestem poskusu je košarkarjem Cedevite Olimpije le uspelo premagati urok, ki so si ga ustvarili sami. Potem ko so v preteklih obračunih v Eurocupu kot po tekočem traku zapravljali priložnosti za zmago, so pravo pot le našli na gostovanju v Turčiji pri Darušafaki.

Codi Miller-McIntyre je naposled zaigral kot pravi organizator igre in za zmago s 76:70 vpisal devet asistenc. Tem je dodal še deset skokov in 11 točk ter bil najbolj raznovrsten košarkar Olimpije. Strelsko sta prednjačila Filip Krušlin, ki je bil razigran pri metu za tri točke (5/8 – skupno 17 točk), in Mikael Hopkins s 15 točkami.

"Kemija na parketu je občutno boljša"

Z zmago Ljubljančani ostajajo trdno na dnu lestvice skupine C. Od četrtega mesta, ki še pelje v drugi del tekmovanja, so oddaljeni za dve zmagi. Darušafaka in Brescia imata takšen izkupiček, medtem ko ima peti Nanterre zmago več od slovenskega predstavnika.

Pri Olimpiji še upajo na napredovanje v Eurocupu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zmaga proti Darušafaki, in to še v gosteh, je za nas zelo pomembna. V tej sezoni smo odigrali že veliko obračunov, ki so bili v sami končnici zelo tesni. To, da smo lahko proti turškemu moštvu v zadnji četrtini tekmo mirno pripeljali do konca, pa zgolj kaže na rast naše ekipe. Napravili smo korak v pravo smer. Tudi kemija na parketu je občutno boljša. Glavno je, da tekme zmagujemo, ne pa, da se nam vsakič zgodi, da na eni tekmi slavimo zmago, nato pa naslednjo izgubimo," poudarja Codi.

Štiri tekme, le sanjski niz jim lahko pomaga

"Vedno je težko premagati Darušafako v Carigradu, saj velja za izjemno neugodnega gostitelja. Nekatere napake iz prejšnjih tekem, ki so se nam že ponavljale, so se nam znova ponavljale," je po tekmi menil Rimac in dodal: "Truditi se moramo za to, da se poskušamo čim bolj izogniti tem delčkom tekem, ko nastopi nervoza, zaradi katere nato izgubimo vodstvo, poklonimo točke tekmecem in delamo neumne napake. Glede na to, kako so se v Carigradu stvari odvijale na parketu, bi morali proti Darušafaki slaviti zmago z 20 točkami razlike."

Slaven Rimac še vedno opaža nihanja in upa, da bodo odpravljena. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do konca uvodnega skupinskega dela so še štirje krogi. Če bi pri Cedeviti Olimpiji želeli upati na čudežno napredovanje, bi morali uprizoriti izjemno serijo. Že takoj naslednji teden jih čaka dvoboj z Unicsom. Zmaga proti ruskemu moštvu je nujna. Nato bi morali izbranci Slavena Rimca na kolena spraviti še Brescio in Nanterre ter Olimpija bi bila pred zadnjim krogom verjetno v položaju, da bi se lahko spogledovala z morebitno uvrstitvijo med najboljših 16 ekip Eurocupa. Povsem za konec bo nato sledila še tekma z Joventutom, ki si bo napredovanje najverjetneje zagotovil že prej.