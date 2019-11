Berločnik še vedno predsednik, Rimac trener

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Tomaž Berločnik odstopil z mesta predsednika uprave Petrola, se je razumljivo pojavilo tudi vprašanje, kaj je z njegovo predsedniško funkcijo pri košarkarskem klubu Cedevita Olimpija. Za zdaj ni na tej točki ničesar novega in ostaja v vlogi predsednika največjega slovenskega košarkarskega kluba.

Letos poleti sta se Petrol Olimpija in Cedevita uradno združila v en klub, ki nosi ime Cedevita Olimpija. V preteklosti je bilo podjetje Petrol tisto, ki je prispevalo največ finančnih sredstev v klubsko blagajno, zdaj ta vloga pripada Cedeviti.

A za predsednika na skupščini kljub temu niso postavili Emila Tedeschija kot prvega moža Cedevite, temveč Tomaža Berločnika, ki je bil predsednik že pred tem. Dogovor je bil, da naj bi to funkcijo opravljal dve leti in pol, nato pa bi le-ta pripadla hrvaškemu poslovnežu.

A se je pred dnevi na Petrolu zgodil zasuk, potem ko je z mesta predsednika uprave odstopil prav Berločnik. Za zdaj še vedno ostaja predsednik ljubljanskega košarkarskega kluba.

Prvotno je bilo načrtovano, da bo Berločnik prvi dve leti in pol predsednik Cedevite Olimpije, nato naj bi se na njegovo mesto usedel Emil Tedeschi. Ali se bo to zgodilo že prej, bo pokazal čas. Foto: Vid Ponikvar

"O tem, kdo je predsednik KK Cedevita Olimpija, odloča skupščina kluba. Člani skupščine so julija Tomaža Berločnika soglasno izvolili za predsednika kluba. Podjetje Petrol še naprej ostaja sponzor kluba, po poteku zdajšnje pogodbe pa je odločitev o tem, ali bo Petrol še naprej sponzoriral KK Cedevita Olimpija, na strani Petrola." so sporočili iz Cedevite Olimpije.

Skupščina je sicer enkrat letno, lahko pa pride do izrednega zasedanja, če je to v interesu kluba. Če bi Berločnik presodil, da ne bi več opravljal funkcije predsednika Cedevite Olimpije, obstaja možnost, da sam poda odstopno izjavo, kot je to storil v podjetju Petrol.

Medtem bodo košarkarji Olimpije danes (18.15) v Turčiji pri Darušafaki iskali pot do prve zmage v Eurocupu, v nedeljo ob 20. uri pa jih čaka slovenski derbi v ligi ABA proti Koper Primorski.

Čeprav je evropska sezona klavrna, pa ima trener Slaven Rimac še vedno podporo. Kot je povedal Sani Bečirović v pogovoru za EkipoSN, v primeru da se Cedevita Olimpija ne uvrsti v drugi del evropskega pokala, za zdaj ne razmišljajo o kakšnih kadrovskih potezah ter nepodpori trenerju Rimcu. Bečirović meni, da bodo po tekmah z Darušafako ter Koprom in FMP-jem v ligi ABA imeli jasno sliko, na kateri točki so.