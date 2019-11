Slabi rezultati spodnesli Petrova

Iz KK Krka so sporočili, da Simon Petrov ni več trener dolenjskega košarkarskega kluba. Kot razlog za prekinitev pogodbe so navedli slabše predstave in več zaporednih porazov.

Ko je Krka v tretjem krogu lige ABA na domačih tleh premagala evroligaško Crveno zvezdo, je bilo na Dolenjskem videti vse v najlepšem redu - slovenski predstavnik je imel v regionalnem tekmovanju dve zmagi in poraz.

A se je v dobrih dveh tednih vse obrnilo na glavo. Dva poraza v omenjenem tekmovanju, visok poraz v državnem prvenstvu proti Hopsom s skoraj 30 točkami razlike in še ponedeljkov proti Helios Suns so sodu izbili dno in Simon Petrov je moral zapustiti trenersko mesto.

"Zadnji rezultati moštva so nas prisilili v ukrepanje. Simon Petrov ni več trener članske ekipe KK Krka. Klub in trener sta se sporazumno razšla. Na tem mestu se želim zahvaliti Simonu za vse njegovo delo, prizadevanja in rezultate, ki jih je dosegel z ekipo. Z njim na klopi smo se iz lige ABA 2 ekspresno vrnili v ligo ABA, predlani smo bili finalisti domačega prvenstva, v lanski sezoni pa smo igrali v polfinalu. Simon je in bo ostal legenda našega kluba. Na njegovi nadaljnji trenerski poti mu želimo vse dobro," je kadrovsko potezo pojasnil predsednik kluba Andraž Šuštarič.

Kdo bo v nadaljevanju sezone vodil novomeški klub, še ni jasno. Do naslednjega preizkusa imajo na Dolenjskem dovolj časa, saj bodo proti letos neprepričljivemu Mega Bemaxu v okviru lige ABA igrali šele v ponedeljek.