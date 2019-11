Krka slabo začela, bolje nadaljevala, a ostala praznih rok

Košarkarji Krke so s 67:70 izgubili pri Ciboni, ki je prišla do druge zmage. Novomeščani ostajajo pri treh.

Košarkarji Krke so s 67:70 izgubili pri Ciboni, ki je prišla do druge zmage. Novomeščani ostajajo pri treh. Foto: ABA liga

Na zadnji tekmi sedmega kroga lige ABA so košarkarji Krke s 67:70 izgubili pri Ciboni, ki je prišla do druge zmage, Novomeščani pa ostajajo pri treh. Preostala slovenska predstavnika v tekmovanju – Cedevita Olimpija in Koper Primorska – sta zmagala. Partizan je v vročem beograjskem derbiju s 75:72 premagal Crveno zvezdo.

Novomeščani so v Zagrebu slabo začeli srečanje, Cibona je takoj povedla, višala prednost in Krko v prvih desetih minutah zadržala na 12 točkah, sama pa jih dosegla 22. Gostitelji so v drugih desetih minutah še precej zvišali prednost (+18), na odmor pa odšli z rezultatom 40:28.

Slovensko moštvo je po odmoru zaigralo precej bolje in po delnem izidu 18:4 prvič na obračunu povedlo (46:44) ter v zadnjo četrtino vstopilo z dvema točkama prednosti. Zagrebčani so v tretjem delu dosegli zgolj šest točk. Sledila je napeta končnica, v kateri sta se ekipi izmenjali v vodstvu. Krka se je osem sekund pred koncem približala na dve točki (67:69), a so domači znali zadržati prednost in vknjižili drugo zmago v ligi ABA.

Pri Novomeščanih je bil najbolj razpoložen Glenn Cosey, ki je dosegel skoraj polovico Krkinih točk, in sicer 31. Pri domačih se je Filip Bundović podpisal pod 19 točk, Matic Rebec je v slabih 12 minutah v statistiko vpisal dve točki, skok in asistenco.

Primorska premagala Mego

Koper Primorska je v nedeljo gostovala v Beogradu pri Megi Bemax in jo premagala z 79:73. Američan Stephen Holt je bil z 19 točkami najboljši strelec slovenskih prvakov, po 15 sta jih dodala Lance Cristopher Harris in Marko Jagodić Kuridža.

Cedevita Olimpija ne zna več izgubljati

Košarkarji Cedevite Olimpije so v sedmem krogu lige ABA v domačih Stožicah s 93:89 porazili beograjski FMP in skočili na vrh razpredelnice, Koper Primorska je v nedeljo z 79:73 v gosteh premagala predzadnjo Mego Bemax.

Cedevita Olimpija je v tej sezoni jadranske lige izgubila le enkrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljši strelec v zeleno-oranžnem dresu je bil Codi Miller-McIntyre z 21 točkami. Ryan Boatright je tekmo sklenil s 15 točkami, Jaka Blažič s 14, Mikael Hopkins pa je z 10 točkami in 10 skoki vknjižil dvojnega dvojčka. Najboljši strelec FMP je bil Stefan Đorđević s 17 točkami.

Cedevita Olimpija je tekmo odprla bombastično, takoj po sodnikovem metu žoge je enega najhitrejših košev v jadranski ligi dosegel Jaka Blažič:

Were this the fastest scored points ever in the #ABALiga history?@JakaBlazic of @KKCedOL with a dunk! pic.twitter.com/R7tqNsv2x0 — ABA Liga (@ABA_League) November 16, 2019

Z imenitnim zabijanjem pa je v uvodnih minutah tekme poskrbel še Edo Murič:

Prvi polčas so Ljubljančani končali s šestimi točkami prednosti, večji del drugega držali prednost, v zaključku tekme pa so beograjski košarkarji stopili na plin, se gostiteljem močno približali, a so se Ljubljančani vendarle zbrali in rešili šesto zmago v sezoni. Vrh jadranske lestvice si delijo z Budućnostjo.

Za zmago so morali krvaveti

Slaven Rimac: Zadovoljen sem z zmago. Delali smo napake, pri nekaterih situacijah bi lahko bolje odreagirali, toda tekmovalni ritem je takšen, da na nekatere stvari enostavno skušaš pozabiti. Foto: Grega Valančič/Sportida "Pričakovali smo težko tekmo. Igralcem sem že pred začetkom povedal, naj ne pričakujejo, da bo zmaga prišla sama od sebe. Morali smo dobesedno krvaveti, da smo se lahko veselili novega uspeha. Nekajkrat smo se uspeli oddaljiti na deset točk razlike, a košarkarji FMP-ja, ki so odlična ekipa, ki je imela osem dni za pripravo na nas, so se vedno vrnili v igro. Položaj na lestvici Lige ABA sam zase govori o kvaliteti beograjskih košarkarjev. Zadovoljen sem z zmago. Delali smo napake, pri nekaterih situacijah bi lahko bolje odreagirali, toda tekmovalni ritem je takšen, da na nekatere stvari enostavno skušaš pozabiti," je sklenil trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac.

Kapeta Jaka Blažič je po šesti zmagi v jadranski ligi povedal: "Pomembna zmaga na težki tekmi. FMP je imel več kot teden dni časa, da se pripravi na tekmo, in videlo se je, da so se beograjski košarkarji dobro pripravili na nas. Na naši strani se je malenkost poznala utrujenost po sredini tekmi z Unicsom, ki je bila zelo utrujajoča, predvsem emocionalno. Naša želja je nadaljevati z uspešno serijo v Ligi ABA, kjer si z Budućnostjo VOLI delimo prvo mesto, osredotočamo pa se že tudi na torkovo tekmo z Germani Brescio v EuroCupu."

Liga ABA, 7. krog:

Lestvica:

Preberite še: