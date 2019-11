Nadarjeni Slovenec pozdravil selitev iz Španije v Srbijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred petimi leti se je takrat vsega 14-letni Jurij Macura podal v Španijo. V svoje vrste ga je zvabil evroligaš Baskonia. Zanj in za družino je bil to velik korak, a so na severu Iberskega polotoka zanj odlično poskrbeli.

Podobno kot je bilo to pri Luki Dončiću, ko sta ga starši Saša in Mirjam pri vsega 13 letih pospremili v Madrid k Realu. Da bi čutil zaradi Luka kaj več pritiska v Španiji, ni opazil: "Ne, nisem imel pritiskov zaradi dejstva, da sem bil mlad Slovenec v Španiji in je Luka blestel. Pozneje je okoli njega postala prava evforija. Luka tu, Luka tam. Res je izvrstno igral v dresu Real Madrida. Velik pečat je pustil v Španiji, zdaj ga pušča tudi v NBA."

Prišel v prostor, ki je bil v preteklosti odskočna deska za veliki oder

Ker je pri Juriju prišel čas za igranje resnejše košarke na članski ravni, je bilo vprašanje, ali mu bodo pri Baskonii namenili kaj prostora. Odločili so se, da ga za eno leto posodijo srbskemu klubu Mega Bemaxu: "V Španiji je bilo super poskrbljeno zame. Ker je klub v Evroligi in spada med osem najboljših v Evropi, ni prostora, da bi mladi dobili več priložnosti. Zato smo se odločili, da me posodijo v Mego, kjer odlično delajo z mladimi. Liga ABA je povrhu vsega med bolj kakovostnimi ligami v Evropi, zato je bil odhod prava odločitev."

Za slovensko člansko reprezentanco je zaigral na eni tekmi. Foto: MaPa

Konec decembra bo dopolnil 20 let, sicer pa se lahko pohvali z enim reprezentančnim nastopom. Selektor Rado Trifunović bi ga sicer v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo vpoklical na več reprezentančnih akcij, vendar mu evroligaški klub ni dovolil oditi. Zato pa so se Španci odločili, da ga pošljejo na dodatno kaljenje v Mego.

V klubu imajo posluh za mlade košarkarje, Dejan Milojević pa je pravi trener za to. Vendarle so se ob njegovem delu nekaterim košarkarjem odprla vrata evrolige ali celo lige NBA.

"V preteklosti so že dokazali, da vedo, kako usmeriti mlajše košarkarje. Trener Milojević dela odlično z mladimi. Znanje prenaša na nas. Odlično se počutim," poudarja Jurij.

Z odhodom v Beograd se mu bodo odprla reprezentančna vrata

Njegov oče Marko Macura je reprezentančni zdravnik in prav on ga je dvakrat operiral, potem ko je imel težave s kolenom: "Jasno, zaupal sem mu. Vendarle je moj oče in strokovnjak na tem področju. Za zdaj je s kolenom super, nimam nobenih težav."

Nastopil je tudi za mlado izbrano vrsto. Foto: KZS

Nekdanji otrok Slovana in Olimpije je v tej sezoni zaigral na štirih tekmah lige ABA. Slovenski navijači so ga lahko videli na delu v ponedeljek v Novem mestu, kjer je moral priznati premoč košarkarjem Krke. Sicer pa je najboljšo predstavo prikazal proti Budućnosti, proti kateri se je v slabih 11 minutah igranja pohvalil s 13 točkami.

Ob tem dosežku mu je čestital tudi selektor Trifunović, s katerim sta v stiku, prvi mož stroke naše izbrane vrste pa ga bo zagotovo vpoklical na reprezentančne akcije v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021, na katerem bo Slovenija branila naslov najboljšega v Evropi. Jasno, tja se mora sicer še uvrstiti, vendar ovire niso previsoke, da naši reprezentanci ne bi uspel pričakovan podvig.