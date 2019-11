Dončiću ni mar za laskavi naziv, Porzingisa čaka sovražno gnezdo #video

Moštvo Dallas Mavericks danes ponoči (ob 2. uri po slovenskem času) čaka zahtevno gostovanje pri New York Knicks, kjer bo največ pozornosti, predvsem sovražne, usmerjene v Kristapsa Porzingisa, 221 centimetrov visokega Latvijca, ki je v začetku tega leta na lastno željo prekinil sodelovanje z ekipo.

"Ne vem, kaj naj pričakujem," je 24-letni krilni center Dallasa priznal po sredinem treningu. "Odzivi na družbenih omrežjih so večinoma negativni, a počakajmo, bomo videli."

Nekdaj veliki up New York Knicks

New York Knicks so Porzingisa leta 2015 izbrali kot četrtega na naboru in od njega veliko pričakovali. Upi so se dokončno razblinili februarja 2018, ko se je na tekmi proti Milwaukeeju, le nekaj dni pred tekmo zvezdnikov All Star, na kateri bi moral nastopiti, hudo poškodoval. Od takrat je šla njegova igralska krivulja na vzhodni obali ZDA samo še navzdol.

Porzingis se je v začetku lanskega leta hudo poškodoval:

Zaveda se pekla, ki ga čaka v Madison Square Gardnu

"Prvič se bom tukaj znašel v garderobi za gostujoče moštvo, kar bo precej drugače, a tega se veselim. Čuden občutek, a lepo se je vrniti," je po sinočnjem treningu razpredal Porzingis.

"Zelo čustveno bo vse skupaj, prav gotovo," se zaveda pekla, ki ga čaka v dvorani, polni podpornikov Knicks, ki so še vedno razočarani nad njegovo željo po predčasni prekinitvi sodelovanja s klubom.

Kristaps Porzingis bo prvič gostoval v dvorani Madison Square Gaden v New Yorku, kjer je v dresu New York Knicks preživel tri sezone. Foto: Reuters

Kot je na Twitterju zapisal športni novinar Dwain Price, je bil Latvijec ljubljenec New Yorka. "V vsaki še tako natrpani restavraciji je takoj dobil mesto," je zapisal.

Lahko ponovi petkovo predstavo?

Porzingis bo ponoči moral pozabiti na zgodovino, ki ga veže na New York, pa tudi na ponedeljkov poraz Dallasa proti Bostonu, kjer je dosegel zgolj štiri točke, ter raje ponoviti predstavo, kakršno je prikazal prejšnji petek v Dallasu, ko je proti Knicksom dosegel 28 točk, devet skokov in pet blokad.

A spomnimo, tudi to, niti nov rekord Luke Dončića (38 točk, 14 skokov, 10 asistenc), ki je dosegel svoj 4. trojni dvojček v tej sezoni, ni bilo zagotovilo za zmago. Kratkohlačniki so slavili s 106:102. To je bila šele njihova druga zmaga (ob devetih porazih) v tej sezoni.

Nasvet trenerja: Naj se ne ukvarja z motnjami

Trener Dallasa Rick Carlisle je Porzingisu takrat svetoval, naj pozabi na to, kdo stoji na nasprotni strani, ampak preprosto počne to, kar tako dobro počne znotraj sistema. "Na prvi tekmi se je zelo dobro znašel, le zmagali nismo," je včeraj svoje misli strnil trener Carlisle.

In tudi pred nocojšnjo tekmo se njegov nasvet ne bo kaj dosti razlikoval. "Osredotočiti se moramo samo na to, da smo v New Yorku in poskušamo dobiti tekmo, ne pa da se ukvarjamo z motnjami, zaradi katerih ste danes tu," je zabrusil številnim novinarjem, ki so se zbrali na treningu.

Dončić: Porzingisu bomo krili hrbet

Tudi Luka Dončić je napovedal, da bodo vsi igralci in osebje Dallasa pomagali Porzingisu. "Držali bomo skupaj. Jaz mu bom pomagal, soigralci mu bodo pomagali, enako velja za trenerje. Vsi mu bomo krili hrbet," je dejal Dončić.

Sovražnega vzdušja, ki ga bo Porzingis deležen v dvorani Madison Square Garden, se zaveda tudi lastnik ekipe Dallas Mavericks Mark Cuban. "Mešani občutki bodo. Navijači ga bodo seveda izžvižgali, a mislim, da ga bo prav to dodatno motiviralo," je dejal.

"Nagrade me ne zanimajo"

Čeprav je bila večina medijske pozornosti sinoči namenjena Porzingisu, pa so jo novinarji seveda odmerili tudi Dončiću. 20-letni Ljubljančan, ki v tej sezoni v povprečju dosega 28,3 točke, 10,3 skoka in 9,1 asistence na tekmo, je med drugim moral odgovarjati tudi na vprašanja o najučinkovitejšem igralcu v ligi NBA.

Na vprašanje, ali se vidi v vlogi favorita za laskavi naziv najučinkovitejšega igralca lige NBA, je Dončić odgovoril v diplomatskem tonu: "V ligi NBA je ogromno odličnih košarkarjev, izjemnih igralcev. Nagrade me ne zanimajo (nagrada za MVP lige, op. p.). Seveda bi jo bilo lepo osvojiti, a pomembneje je, da se uvrstimo v končnico," je svojo največjo željo v tej sezoni še enkrat na glas izrazil lani najboljši novinec v ligi NBA.

Dragićeva Vročica na parketu že od polnoči

Slovenskim ljubiteljem košarke se obeta pester večer. Ponoči bo na delu tudi Goran Dragić, ki z Miamijem gostuje pri Cleveland Cavaliers. Tekma se bo začela ob polnoči po slovenskem času.