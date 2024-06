Dvajsetletni Macura, ki je v pretekli sezoni branil barve ljubljanske Ilirije, je bil član vseh mlajših državnih selekcij, na zadnjem svetovnem prvenstvu do 19 let pa je imel povprečje 12,4 točke in sedem skokov na tekmo.

V zadnji sezoni lige Nova KBM je dosegel 10,5 točke in 5,5 skoke na tekmo, je še zapisal Tanjug.