Slovenci po drami in porazu do srebra na evropskem prvenstvu

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v finalu evropskega prvenstva na Poljskem po dramatični končnici z 78:82 klonila proti Franciji in osvojila srebrno odličje. Slovenci so še slabe štiri minute pred koncem vodili z osmimi točkami prednosti, imeli vse niti igre v svojih rokah, v dramatični končnici pa so bili nato uspešnejši Francozi. Urban Klavžar si je s svojimi predstavami zaslužil mesto v najboljši peterki turnirja.

EP do 20 let, finale:

Z uvrstitvijo v nedeljski finale evropskega prvenstva so reprezentanti do 20. leta starosti Sloveniji priigrali že dvanajsto medaljo na prvenstvih mlajših starostnih kategorij, v kategoriji mlajših članov pa šesto. Prvo srebro je Slovenija osvojila 1998 v Trapaniju, nato je bila dvakrat evropski prvaki v Ohridu 2000 in v Brnu 2004, uspeh je ponovila tudi v koronskem letu 2021 v Heraklionu, 2006 v Izmirju pa je zasedla tretje mesto.

V izenačeni prvi četrtini so Francozi minuto in pol pred koncem prvega dela srečanja vodili z 22:16, a so se Slovenci do izteka prvih desetih minut s štirimi zaporednimi točkami približali na koš zaostanka. V drugi četrtini je na sceno ob zaostanku s 25:26 stopil Matija Samar, ki je dosegel osem zaporednih točk, od tega dve trojki, ob košu Urbana Klavžarja in odlični igri v obrambi pa je prednost Slovenije pet minut in pol pred koncem prvega polčasa ob delnem izidu 10:0 narasla na 35:26. A Francozi so odgovorili z isto mero in z devetimi zaporednimi točkami izenačili na 35:35. Zasedba Petra Markovinoviča pa se je na glavni odmor podala s prednostjo 42:37.

Klavžar in Samar sta v prvem polčasu dosegla po deset točk, Slovenci so v prvih dveh četrtinah izgubili sedem žog, Francozi 12.

Slovenci Poljsko zapuščajo s srebrno medaljo. Foto: FIBA

Tudi tretja četrtina ni prinesla odločitve, v katero smer se bo nagnila tehtnica, saj sta si bili ekipi ves čas za petami, s petimi zaporednimi točkami in vodstvom z 59:54 pa so se v zadnjih deset minut podali slovenski košarkarji.

Francozi z nizom trojk izničili slovensko prednost

Francozi so devet minut pred koncem zaostajali le s točko razlike (58:59), nato pa so Slovenci pokazali zobe in z delnim izidom 8:0 dobrih pet minut pred koncem pobegnili na 67:58. Ob zadetem prostem metu Sergeja Macure so slovenski reprezentanti 3:45 pred koncem vodili z 72:64, vendar so Francozi odgovorili z dvema zaporednima zadetima trojkama, zato je bil slovenski selektor tri minute pred koncem ob vodstvu z 72:69 primoran poseči po minuti odmora. Tudi ta ni prinesla zasuka, še tretjo trojko v nizu za izenačenje je za Francijo prispeval Alexandre Bouzidi. Ta je 1:25 pred koncem zadel še za vodstvo Francije s 77:75.

23 sekund pred koncem je nato trojko za priključek na 78:79 zadel Arne Osojnik, ki je sedem sekund pred koncem ob zaostanku z 78:80 še enkrat poskusil z metom za tri, a iz težkega položaja ni našel cilja. Francozi pa so s črte prostih metov potrdili zmago z 82:78. V slovenski izbrani vrsti je bil na koncu s 23 točkami najučinkovitejši Klavžar, ki je bil tudi najboljši slovenski strelec na turnirju in je bil izbran tudi v najboljšo peterko prvenstva. Samar je dodal 12 točk, Macura in Todorović sta jih dodala po devet. Za Francijo je Zacharie Perrin dosegel 19 točk.

Peter Markovinovič je Slovenijo vodil do naslova evropskih podprvakov, leta 2019 je izbrano vrsto do 18 let popeljal do brona. Foto: FIBA

Slovenija na prvenstvu sicer vse do finala kot edina izbrana vrsta ni doživela poraza. V predtekmovanju je premagala Litvo, Islandijo in Črno goro, v osmini finala Severno Makedonijo, v četrtfinalu s 73:72 še Poljsko, v polfinalu pa je bila za razred boljši tekmec od Belgije.

Francozi so v prvem delu nadigrali Poljsko, nato so izgubili proti Srbiji, zatem pa so premagali še Grčijo. V osmini finala so izločili Nemčijo, v četrtfinalu Španijo, za finale pa so še drugič na prvenstvu ugnali Grke.

Bronasto odličje je z zmago nad Belgijo (70:68) osvojila Grčija.

Slovenska reprezentanca do 20 let: Arne Osojnik, Vukašin Todorović, Jan Zemljič, Urban Klavžar, Matija Samar, Nal Belko, Luka Lampret, Domen Petrovič, Sergej Macura, Gašper Škorjanc, Filip Horvat, Gašper Kočevar. Selektor: Peter Markovinovič.

