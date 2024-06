Kljub napornim treningom in malo prostega časa v slovenski reprezentanci vlada odlično vzdušje, kar je v zadnjih letih že zaščitni znak reprezentance. To je potrdil tudi Aleksej Nikolić. "Kot vsakič nas v prvih dneh priprav spremljajo manjše bolečine v mišicah. Lepo pa je videti izjemno motivirane in delovne soigralce ter res odlično vzdušje, kar je nenazadnje tudi eden izmed razlogov, da vedno radi pridemo v reprezentanco."

Čančarjev koš:

Po poškodbi v lanskem poletju je z ekipo prvi sklop treningov opravil tudi Edo Murić. "Komaj sem čakal to reprezentančno akcijo. Lačen sem košarke in zelo motiviran. Vidim, da so zagnani tudi soigralci. V tem tednu smo opravili kar precej treningov. Spoznavamo se z novimi obrazi in za zdaj gre vse po načrtih. Zase osebno bi lahko rekel, da sem presegel lastna pričakovanja. Veseli me, ko vidim, da je rehabilitacijo prestal tudi Vlatko Čančar. Imamo še nekaj časa in upam, da bova optimalno pripravljena na vse, kar nas čaka na turnirju v Grčiji," je pred petkovim dopoldanskim treningom razmišljal Murić.

Za razliko od preostale trinajsterice reprezentantov Vlatko Čančar v Zrečah s trenerjem za telesno pripravo vadi še po individualnem programu. Soigralcem se bo na ekipnih treningih priključil v ponedeljek.

Slovenija bo v pripravah na olimpijske kvalifikacije odigrala tri pripravljalne tekme. 23. junija bo gostovala v litovski prestolnici Vilni, dva dni kasneje se bo z Litvo znova srečala v Stožicah, 28. junija pa jo v Ljubljani čaka še Brazilija. Slovenija bo drugo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre med 2. in 7. julijem lovila v grškem Pireju. Nastopila bo v skupini s Hrvaško in Novo Zelandijo, v drugi skupini so Grčija, Egipt in Dominikanska republika, na OI pa se bo uvrstila le zmagovalka turnirja.

