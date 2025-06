Mladi slovenski košarkar Sergej Macura je tudi uradno zapustil vrste srbske Mege in bo svojo košarkarsko pot nadaljeval v ligi NCAA, kjer bo zastopal barve univerze Mississippi State, sta potrdila tako Mega kot 21-letni Slovenec. Macura je tako naslednji iz množice slovenskih košarkarjev, ki bodo kariero nadaljevali ob študiju v ZDA.

Trend selitev čez lužo je za mlade slovenske košarkarje in tudi ostale košarkarje širom Evrope v velikem porastu. Zdaj se je za enak korak odločil tudi 21-letni Sergej Macura, ki bo po novem obiskoval univerzo Mississippi State. Že pred dnevi je o tem poročal njegov agent Miško Ražnatović, zdaj pa sta to na Instagramu potrdil tudi Macura in njegov dozdajšnji klub srbska Mega.

204 centimetrov visoki košarkar je letos februarja v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo debitiral v članski izbrani vrsti. Z reprezentanco do 20 let je Macura lani poleti osvojil naslov evropskih podprvakov, že pred tem pa je podpisal sodelovanje s srbsko Mego, ki je v zadnjih letih postala prava valilnica talentov in odskočna deska številnim mladim košarkarjem. Tam je preživel minulo sezono. Pred tem je bil po vrnitvi iz mlajših selekcij Baskonie v Slovenijo član ljubljanske Ilirije.

Za Mego je letos na 25 tekmah v ligi ABA na parketu preživel sedem minut, v katerih je v povprečju dosegel dve točki na srečanje. Tako v jadranski ligi kot v srbskem državnem prvenstvu pa se je pot Mege končala v četrtfinalu. Poleg Macure se je Mega na socialnih omrežjih poslovila še od štirih košarkarjev, ki bodo svoje poti nadaljevali v ligi NCAA, to so Mihailo Petrović, Andrija Jelavić, Filip Jović in Timotej Malovec.

