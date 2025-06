V minulih dneh je nekaj slovenskih košarkarskih reprezentantov končalo sezono. Žiga Samar in Mike Tobey pa v Španiji začenjata končnico, pod slovenskimi koši bo še finale lige OTP banka med ljubljansko Cedevito Olimpijo in novomeško Krko. Finalni dvoboj se bo igral na ti zmage.

Blizu presenečenja v polfinalu lige Aba je bil Dubaj, a nato klonil proti Partizanu. Klemen Prepelič je zablestel na drugi tekmi, ki jo je Dubaj po podaljšku doma dobil s 100:95. Prepelič je dosegel 30 točk ter v statistiko vpisal še tri skoke in podajo.

V četrtfinalu francoskega prvenstva je z Dijonom obstal Gregor Hrovat, je objavila Košarkarska zveza Slovenije. Hrovat je bil na vseh treh tekmah med vodilnimi igralci svojega moštva. Za uvod je zabeležil 15 točk, tri skoke in pet podaj, nato 11 točk, štiri skoke in tri podaje ter za konec 18 točk, dva skoka in šest podaj.

Sezono je v Nemčiji končal Luka Ščuka. Braunschweig je kljub vodstvu z 2:1 v četrtfinalni seriji moral priznati premoč Würzburgu, ki ga s klopi vodita Sašo Filipovski in pomočnik Dejan Mihevc. Würzburg je četrto tekmo dobil z 79:72, odločilno peto pa po podaljšku s 97:88. Redni del se je končal z izidom 77:77. Ščuka se je izkazal s sedmimi točkami in petimi skoki ter 14 točkami in šestimi skoki.

Luka Ščuka Foto: Guliverimage

Polfinale prvenstva v Belgiji se ni izšel po željah Leona Stergarja. Oostende je Kortijk izločil s 3:1 v zmagah. Napredovanje v finale si je priigral z zmago na četrti tekmi z 78:75. Slovenski reprezentant je bil sicer najboljši strelec obračuna, saj je zbral 19 točk, tri skoke in štiri podaje.

V Italiji je milanska Olimpia brez poškodovanega Josha Neba začela polfinale proti Virtusu iz Bologne. Slednji je prvo tekmo dobil s tesnih 68:67. Ekipi igrata na tri zmage.

V dolgem španskem prvenstvu se je končal redni del. Vsi trije klubi s slovenskimi košarkarji so izgubili. Lleida je brez Eda Murića s 83:95 izgubila proti Gironi, Bilbao Zorana Dragića pa z 68:85 proti Barceloni. Dragić je zbral šest točk in skok. Obe moštvi sta na koncu zbrali po 11 zmag in 23 porazov ter sezono zaključili na 15. oziroma 16. mestu. Gran Canaria je bila pred začetkom končnice poražena proti Murcii 69:76. Mike Tobey je dosegel sedem točk in dva skoka, Samar pet točk, skok in dve podaji. V četrtfinalu zasedbo Jake Lakoviča čaka Valencia.

V ameriško študentsko ligo NCAA se seli Sergej Macura. Kariero bo nadaljeval na univerzi Mississippi State. Enaindvajsetletni krilni igralec, ki je februarja debitiral v dresu slovenske reprezentance, je bil zadnjo sezono član beograjske Mege.