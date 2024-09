Zavrtelo se je kolesje regionalne lige ABA, v katerem ima Slovenija dva kluba. Krka je v dvorani Leona Štuklja s 70:80 izgubila z beograjsko Mego. Cedevita Olimpija pa po zelo slabem drugem polčasu z FMP-jem z 62:75. Tekmo je zaznamoval neprijeten prizor v zadnji minuti, ko je ob visokem skoku za žogo Žiga Daneu grdo padel na hrbet in obležal. Po nekajminutni oskrbi na parketu so ga iz dvorane odpeljali na vozičku in na preglede v bolnišnico. Prvi derbi sezone je dobil Dubaj, ki je s 86:84 premagal Crveno zvezdo. Kapetan novega člana lige Klemen Prepelič je dal 16 točk in imel še 10 asistenc.

S tekmo med Cibono in Zadrom (69:87) se je začela 24. sezona regionalne košarkarske lige Aba. V njej odslej nastopa 16 moštev, saj se je tekmovanju priključil klub iz Dubaja, slovenske barve pa bosta znova zastopali Cedevita Olimpija in Krka.

Krka je doma začela s prazom. Foto: Drago Perko/KK Krka Novomeščani so začeli s porazom, Mega je bila v Novem mestu boljša z 80:70. Samo dva Novomeščana sta bila dvomestna, Tayler Persons z 21 točkami in Jan Špan, ki jih je dal 13. Krkaši so izgubili kar 14 žog. Mega je petdeset od 80 točk dosegla iz rakete, ob tem pa je imela skoraj 68-odstotni met za dve točki. Sergej Macura in Urban Kroflič nista dosegla točke.

Cedevita Olimpija je na gostovanju pri FMP-ju v beograjskem Železniku v drugi četrtini prvič naredila nekaj večjo razliko, devet točk. Na glavni odmor je odšla s prednostjo 40:33. S 14 točkami je bil prvi strelec Devin Robinson. Nato pa preobrat v tretji četrtini, ki so jo Ljubljančani odigrali zares slabo, še posebej v obrambi. Izgubili so jo z 8:26. V zadnji sekundi je Matic Rebec zadel trojko in FMP je povedel z 59:48.

V ključnih trenutkih je Matic Rebec zadel dve trojki. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic Olimpija se ni več pobrala, v tretji minuti zadnje četrtine je zaostajala že z 48:68 in tekma je bila odločena. V zadnji minuti pa nam je zastal dah. Žiga Daneu je ob visokem skoku grdo padel na hrbet in obležal na parketu. Tekma je bila prekinjena, Žigi so takoj priskočili na pomoč, soigralci pa so zaskrbljeno opazovali neprijeten prizor. Mladega krilnega košarkarja so na vozičku odpeljali iz dvorane. Brez igre se je izteklo še zadnjih 23 sekund. Končni izid 75:62. Prvi strelec tekme je bil s 23 točkami Danilo Tasić, Rebec je dal 11 točk. Prvi Olimpiji je zaigralo vseh 12, dvomestna pa sta bila Robinson (18 točk) in kapetan Jaka Blažič (10). Ljubljančani so zadeli samo tri trojke in izgubili 14 žog.

Takoj po tekmi so iz Cedevite Olimpije sporočili, da je Žiga Daneu na poti v bolnišnico, kjer ga čakajo pregledi in nato okrevanje. O njegovem stanju nas bomo sproti obveščali. "Želimo, da čim prej okreva. Čakamo novice, upam, da je vse v redu," je v prvi izjavi dejal kapetan Jaka Blažič. O razpletu tekme pa: "V drugem polčasu so igralci FMP-ja odigrali zelo agresivno v obrambi. Nismo našli odgovora. Preveč smo reševali akcije ena na ena, oni so to izkoristili, se razigrali in naredili razliko in zasluženo zmagali. To moramo analizirati in čim prej pozabiti."

Andrej Žakelj Foto: Mornar-Barsko zlato/MEDIA Pro Razmerja sil ostajajo približno enaka kot v pretekli sezoni. Glavna favorita za naslov sta Crvena zvezda in Partizan. Zvezda je tudi branilec naslova: vseh sedem naslovov je osvojila v zadnjih devetih sezonah in se po številu lovorik izenačila s Partizanom.

V soboto zvečer je Budućnost, ki jo vodi slovenski trener Andrej Žakelj, pokazala, da prav tako sodi v najožji krog favoritov. Črnogorskega tekmeca Mornar je nadigrala za kar 47 točk (98:51). Juwan Morgan je bil s 16 točkami prvi strelec ekipe iz Podgorice, Olimpijin nekdanji član Yogi Ferrell je prispeval šest točk.

Računati pa gre tudi na Dubaj, kar je dokazal z zmago v prvem krogu, ko je s 86:84 premagal Crveno zvezdo. Kapetan Klemen Prepelič je dosegel dvojnega dvojčka, 16 točk in 10 asistenc. Trener ekipe iz Emiratov je Jurica Golemac.

Dubaj je na derbiju prvega kroga lige ABA za dve točki premagal Crveno zvezdo. Foto: BC Dubai

