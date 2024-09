Cedevita Olimpija novo klubsko sezono začenja s kar 14 košarkarji. Med mladimi, ki se bodo borili za vsako minuto, je Žiga Daneu, vnuk legende slovenske košarke Iva Daneua. Izziva se ni ustrašil. Pravi, da bo trenerju Zvezdanu Mitroviću pokazal interes, voljo in zagretost. "Delamo stvari, ki jih običajno delajo mlajši igralci, ki se borijo za minute. Nič mi ni težko, to delam z veseljem, ker je moj cilj, da sem tukaj in da postanem boljši."

"Nobeden od njih se ne more primerjati z Olimpijo"

Žiga Daneu Foto: www.alesfevzer.com Med 14 košarkarji, ki bodo v novi sezoni kandidirali za mesto na tekmah Cedevite Olimpije, je tudi 22-letni slovenski krilni center Žiga Daneu. Čeprav začenja svojo peto sezono za klub iz Stožic, pa v ligi ABA in EuroCupu še ni igral, zadnji dve sezoni je bil posojen Heliosu in Iliriji. Odločen je, da si zdaj izbori mesto v ekipi tudi za tekme na višji ravni. "Sem neizmerno motiviran. V prejšnjih dveh letih sem dobil možnost videti, kako je drugje, v drugih klubih v Sloveniji. In nobeden od njih se ne more primerjati z Olimpijo. Sem neizmerno vesel, da sem tukaj. Ker sem si to neizmerno želel in se je uresničilo," je z velikim nasmehom na enem od zadnjih treningov pred torkovo superpokalno tekmo s Krko, ki pomeni uradni začetek nove klubske sezone, pripovedoval Daneu.

V prejšnji sezoni se je kalil v Helios Suns. Foto: www.alesfevzer.com Prenovljena Cedevita Olimpija ima dolgo klop, boj za minute, že za mesto v dvanajsterici, bo neizprosen. Na položaju štirice igrata še Devin Robinson in Bine Prepelič, zdaj so iz mladinske ekipe priključili še Joana Beringerja, klasična centra pa sta Derek Ogbeide in Martinas Geben. "Na nas, mladih, je, da se dokažemo. Da trenerju pokažemo interes, voljo, zagretost in da delamo stvari, ki jih običajno delajo mlajši igralci, ki se borijo za minute. Nič mi ni težko, to delam z veseljem, ker je moj cilj, da sem tukaj in da postanem boljši."

"Drugačen način košarke, kot sem ga navajen"

Proti Bayernu in Panathinaikosu je Cedevita Olimpija pustila dober vtis. Prvič se je slovenski javnosti pokazal tudi mladi Francoz Joan Beringer, ki so ga sredi priprav članom priključili iz mladinske ekipe. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Da je razlika med igranjem v slovenski ligi in na mednarodni ravni, je prejšnji konec tedna občutil na pripravljalnem turnirju v Tivoliju. "Močni tekmi z veliko kontakta. Drugačen način košarke, kot sem ga navajen, saj sem bolj ali manj iz slovenske lige, nekaj izkušenj imam še iz Aba 2, kar pa se ne more niti slučajno primerjati z evroligo. In se mi zdi, da sem potegnil samo dobro iz tega," pove sin Jake Daneua in vnuk Iva Daneua. Proti Bayernu je v 14 minutah na parketu dosegel štiri točke in imel pet skokov, na tekmi s Panathinaikosom pa je igral šest minut in se v statistiko zapisal s petimi točkami in tremi skoki.

"Obožujem soigralce!"

Žiga pravi, da imajo tudi Američani pravi karakter za to ekipo, da predvsem Devin Robinson in Devante Jones s svojo pozitivno energijo skrbita za izvrstno vzdušje v ekipi. Foto: www.alesfevzer.com Je torej eden od kar desetih novih košarkarjev v Cedeviti Olimpiji v primerjavi s prejšnjo sezono. Iz te, ki je v EuroCupu dosegla eno samo zmago na 18 tekmah, so ostali le štirje. "Na nas je, da se spoznamo, da imamo pozitiven odnos med sabo, da se ne prepiramo oziroma da – če se prepiramo – si ne zamerimo stvari. In mislim, da so vsi odrasli, da se tega držijo." Očitno je vzdušje v ekipi po skoraj mesecu in pol skupnih treningov zelo dobro. "Obožujem soigralce! Mislim, da smo se zelo dobri ujeli, da se bomo še bolje ujeli. Se pogovarjamo. Pravijo, da imamo velik boljšo dinamiko na treningih, da je razlika od prejšnjega leta. Tako da verjamem, da bodo tudi rezultati potem taki, boljši."