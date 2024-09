Za Jako Blažičem ni preprosto obdobje. Po lanski klavrni sezoni s Cedevito Olimpijo si je zaradi težav s hrbtom vzel prosto poletje, v katerem je prečrtal tudi reprezentančno akcijo ter se v prvi vrsti posvetil sanaciji težav, ki ga tarejo že dlje časa. Ta poteza se je za zdaj izkazala za zadetek v polno, saj je izkušeni 34-letni slovenski košarkar po dolgem času na parketu brez bolečin in se tako optimistično podaja v novo sezono v vlogi kapetana ljubljanske ekipe.

"Hrbet je trenutno brez težav, vse je tako, kot mora biti, moram potrkati. Tudi jaz sem poleti pogrešal reprezentanco, v tem času sem počival, poskušal sem se čim bolje rehabilitirati. Mislim, da sem sprejel pravo odločitev, kar zadeva moje zdravje, in lahko zdaj normalno treniram in igram naprej. V Turčiji sem takrat prestal operacijo, lani je bilo res naporno, imel sem veliko minutažo, tudi ob koncu sezone sem čutil, da se stanje slabša. Tudi ob nasvetu zdravnikov in fizioterapevtov sem se odločil, da se hrbet spočije, okrepi in zdaj sem v stanju, v katerem lahko funkcioniram brez bolečin, kar je zdaj najbolj važno in kar moram zdaj ohranjati," je dogajanje okoli hrbta pokomentiral Blažič.

Saniral je težave s hrbtom. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Vprašaj pri reprezentanci

Ta ob izpuščeni junijski reprezentančni akciji sicer pušča vprašaj pri nadaljevanju reprezentančne kariere. "Kar zadeva prihodnost, še ne vem. Moram se najprej slišati s selektorjem, kakšni so tudi njegovi načrti in ali bo prišlo do menjave generacij. Bomo videli, vedno mi je bilo lepo in v čast igrati za reprezentanco, a gremo zdaj korak za korakom. Ali obstaja možnost, da sem že odigral zadnjo tekmo v reprezentanci? Ne vem, težko zdaj govorim o tem. Pomembno je predvsem, kakšno bo moje zdravje," je zatrdil Blažič, ki je bil v zadnjih letih eden izmed stebrov igre slovenske izbrane vrste, v zadnjem obdobju pa je imel tudi nemalo težav s poškodbami.

Ob tem na stanje izkušenega košarkarja zagotovo ni pozitivno vplivala lanska sezona v dresu zmajev, ki so poskrbeli za sezono, ki bi jo v Stožicah najraje izbrisali iz spomina. "Lani je bilo ogromno stvari, ki niso šle v prid kluba, in to se je pokazalo na terenu, letos je vse veliko bolj sistematično, imamo novega športnega direktorja, ki je postavil trenerja, in oni delajo ekipo, pripeljali so vse od prvega do zadnjega. Letos tako ne more biti izgovorov in verjamem, da bomo imeli boljšo sezono. Zelo pomembno je, da se igralci med sabo povežemo, veliko pa komuniciramo tudi zunaj terena. Do zdaj, kar sem fante spoznal, so željni dokazovanja in lačni košarke, ves čas se razmišlja, kako še izboljšati določene zadeve. To je zelo pomembno. Za zdaj gre vse v pravo smer, ne bi pa rad prehitro vlekel kakšnih zaključkov," je dejal Blažič.

Glede nadaljevanja kariere v reprezentančnem dresu še ni sprejel končne odločitve. Foto: www.alesfevzer.com

O novem strokovnem štabu in nepopisanem listu

Kapetan Cedevite Olimpije je s pozitivnim predznakom spregovoril tudi o novem strokovnem štabu slovenskih prvakov na čelu s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem. "Vsak trener ima svoj način dela, Zvezdan je poznan po tem, da ima avtoriteto, in mislim, da nam je to vsem všeč. Verjame v svoje delo in znanje, igralci pa verjamemo vanj, tako kot on verjame v nas. To je tudi edini način. Tudi jaz kot kapetan poskušam povezati igralce, da jim čim bolj pomagam. Glavna stvar pa je seveda košarka, pri mojih 34 letih sem videl že marsikaj in po lanski težki sezoni je tudi meni v interesu, da naredimo uspešno sezono. Posvečen sem tudi temu kapetanskemu delu," je zatrdil Blažič. "Veliko je gibanja brez žoge in novih taktičnih zamisli, ki jih ne moreš osvojiti čez noč. Nam bo pa zdaj zagotovo lažje igrati na tekmah, ker smo vsi vse skupaj dobro sprejeli, tu pa moram poudariti, da to vse skupaj ne more uspeti čez noč," je še dodal.

"Zdaj sem najstarejši v ekipi, počutim se dobro, fante poskušam dohajati na najboljši mogoč način. Tudi ko sem na terenu, poskušam o tem čim manj razmišljati. Je pa res, da moram narediti veliko več pred in po treningu za regeneracijo in za to, da poskrbim za svoje telo, tu se morda pozna največja razlika. V mojih epizodah pri Cedeviti Olimpiji je bila še najboljša tista sezona, ko smo prišli do četrtfinala v evropskem pokalu. Lanska sezona je bil res porazna. Čaka nas nov začetek, nanj gledam zelo pozitivno in na vse, kar se je že zgodilo in kar se dogaja zdaj. Resnično upam, da je pred nami uspešna sezona," upa izkušeni košarkar.

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Huda konkurenca tako v ligi ABA kot Evropi

Tako kot pred vsako novo sezono je bilo tudi tokrat govora o rezultatskih ciljih. "Liga ABA je zagotovo močnejša kot lani, ker se je tekmovanju pridružil Dubaj. Budućnost bo znova kakovostna, tu sta seveda Partizan in Crvena zvezda. Pomembno je, da poskušamo biti konkurenca tem ekipam, poskušali bomo doseči cilje, o katerih sanjamo vsako leto, in to je uvrstitev med najboljše štiri v Eurocupu. Upam, da nam bodo tekme druga za drugo prinesle tisto, kar si želimo," si želi Blažič, ki upa, da se bo rezultatska krivulja v Ljubljani vendarle zasukala navzgor.

"Kar zadeva organizacijo kluba in vsega, kar spada zraven, spada na raven evrolige. Res nam nič ne manjka, imamo odlične pogoje za delo, naša edina skrb pa je košarka – treningi in tekme. Mogoče je to včasih tudi slabo, ker košarkarji padejo v cono obdobja, morda je bil tudi lani to eden izmed razlogov za neuspeh, ker tudi ob naših mizernih predstavah ni bilo v klubu alarma, da se mora kaj spremeniti. Klub lahko samo pohvalim, iz leta v leto vse skupaj raste, tudi kar zadeva košarko. Seveda pa so v prvi vrsti najpomembnejše zmage," je še dodal Blažič.

