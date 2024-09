Košarkarska Evropa v petek in soboto spremlja močan mednarodni turnir, ki se odvija v Hali Tivoli. Cedevita Olimpija gosti Panathinaikos, Anadolu Efes in Bayern Basketball. Na prvi polfinalni tekmi se je Olimpija dobro kosala s prvakov evrolige Panathinaikosom in po tesni končnici izgubila s 76:81. Ob 20.30 igrata Anadolu Efes in Bayern München.

Novi trener Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović. Foto: www.alesfevzer.com To je za košarkarje Cedevite Olimpije vrhunec priprav. Po petih zaporednih zmagah sta bili pred varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića dve preizkušnji proti ekipam, ki jih lahko že vrsto let spremljamo v evroligi. V Ljubljano so pripotovali Panathinaikos, Anadolu Efes in Bayern Basketball, turnir v slovenski prestolnici, ki se odvija v okviru Ljubljanskega festivala športa, pa je najpomembnejši na stari celini to poletje.

"Iz dneva v dan rastemo. Dobro je, da smo se zbrali zgodaj, da se lahko igralci med seboj spoznamo in da vidimo tudi, na kakšen način dela trener. Mislim, da smo na pravi poti. Znotraj ekipe vlada super vzdušje. Vsi fantje so pozitivni, radi trenirajo, kar je pomembno, zato lahko zaenkrat vse res pohvalim," je pred začetkom turnirja v hramu slovenske košarke povedal kapetan zmajev, Jaka Blažič.

Po prvi četrtini je ljubljanska ekipa vodila s 23:17, eden od številnih novincev v zeleno-oranžnem dresu Brynton Lemar pa je bil z devetimi točkami prvi strelec, potem ko je zadel tri trojke. Ob polčasu je bilo 44:43 za goste. Ob devetih točkah Lemarja je do devetih prišel še Devante Jones, po pet sta jih dala Aleksej Nikolić in Žiga Daneu. Panathinaikos ni bil v polni postavi, manjkala sta kapetan Kostas Sloukas in francoski olimpijec Mathias Lessort.

DJ Stewart je dal 14 točk. Foto: www.alesfevzer.com Tudi pred zadnjo četrtino tekma še ni bila določena, bilo je 65:67. DJ Stewart, eden od le štirih košarkarjev, ki so ostali v ekipi Olimpije iz lanske sezone, je bil že pri 13 točkah. Tekma je bila bolj borbena, kot bi si mislili glede na prijateljski značaj. V zadnjih minutah so oboji ob čvrsti obrambi zapravili več napadov in zato na koncu nizek izid 76:81. Dobre pol minute pred koncem je s trojko zmagovalca odločil zvezdnik grške ekipe Lorenzo Brown, ki je dal 18 točk.

Prvi strelec Panathinaikosa je bil Konstantinos Mitoglou (19 točk). V dresu Cedevite Olimpije je Stewart končal s 14 točkami, po 11 pa so jih dali Nikolić, Lemar in Jones. Kapetan Jaka Blažič se v 18 minutah na parketu ni vpisal med strelce.

Brynton Lemar je tekmo odprl s tremi zaporednimi trojkami. Foto: www.alesfevzer.com

V soboto bosta na sporedu še obe tekmi za končno razvrstitev, prva se bo začela ob 16.00, druga pa ob 18.30. Ne glede na rezultat tekme med Anadolu Efesom in Bayernom Basketball, bo Anadolu Efes v soboto na parket stopil ob 16.00.