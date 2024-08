Glede na poročanje Gabriela Pantel-Jouveja iz BeBasketa in L'Equipe, 61-letni Collet ne bo več vodil francoske reprezentance. Njegov odhod pomeni konec obdobja za francosko košarko, ki je pod njegovim vodstvom dosegla velikanske uspehe.

V času Colletovega mandata je francoska reprezentanca dosegla vidne dosežke na mednarodnem prizorišču. Collet je Francijo popeljal do dveh srebrnih olimpijskih medalj (Tokio 2020 in Pariz 2024), dveh bronastih medalj s svetovnega prvenstva (Španija 2014 in Kitajska 2019) in štirih medalj na EuroBasketu, vključno z zlato medaljo v Sloveniji 2013.

V pogovoru z Victorjem Wembanyamo. Foto: Guliverimage

Collet je po finalu v Parizu povedal, da je zadovoljen s svojo kariero in potrdil svojo odločitev, da odstopi. "Končal sem. Teh petnajst let je bilo zame velik privilegij, imel sem priložnost doživeti čustva, kot so ta večer, osvajal sem medalje s to francosko ekipo, bil sem evropski prvak leta 2013, dvakrat v olimpijskem finalu. Z vsem tem sem zadovoljen," je dejal košarkarski strokovnjak.

Kot glavna kandidata za vroči stolček olimpijskih podprvakov se zdaj omenjata 51-letni trener ekipe JL Bourg-en-Bresse Frederic Fauthoux, pa tudi Kenny Atkinson, trenutno glavni trener Cleveland Cavaliers in član francoskega trenerskega štaba na olimpijskih igrah.

