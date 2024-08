Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je danes obelodanila seznam igralcev in igralk ter trenerjev, ki bodo letos sprejeti v hišo slavnih v Miesu pri Ženevi. Med njimi je nekaj dobro znanih imen, kot so Američan Reggie Miller, Srb Predrag Stojaković, Hrvatica Danira Nakić-Bilić in ameriški strokovnjak Dan Peterson.

Miller velja za enega najboljših ostrostrelcev v severnoameriški ligi NBA. Med letoma 1987 in 2005 je igral za Indiano Pacers, v tem obdobju je dosegel 25.279 točk. Petkrat je nastopil na tekmi zvezdnikov NBA, z ameriško izbrano vrsto je zmagal na olimpijskih igrah v Atlanti 1996 in svetovnem prvenstvu v Kanadi 1994.

Stojaković je med letoma 1998 in 2011 igral za Sacramento Kings, Indiano Pacers, New Orleans Hornets, Toronto Raptors in Dallas Mavericks, s teksaško ekipo je leta 2011 osvojil tudi ligo NBA. Trikrat je nastopil na tekmi "all-star" in skupno dosegel 13.647 točk, v dresu Srbije in Črne gore pa je osvojil naslov svetovnega prvaka v Indianapolisu 2002 in evropskega v Turčiji 2001.

Predrag Stojaković v družbi Vlada Divca. Foto: Reuters

V Šibeniku rojena Danira Nakić-Bilić je med letoma 1985 in 1999 veljala za eno najboljših igralk na svetu. V dresu nekdanje Jugoslavije je osvojila tri srebrna odličja: prvo na evropskem prvenstvu v Madridu 1987, drugo na olimpijskih igrah v Seulu 1988, tretjo pa na svetovnem prvenstvu v Kuala Lumpurju 1990.

Peterson je najgloblje trenerske sledi pustil v Italiji, kjer je vodil bolonjski Virtus in milansko Olimpio, slovenski ljubitelji košarke pa so si ga najbolj zapomnili po komentiranju košarkarskih tekem NBA na televiziji Koper v osemdesetih letih minulega stoletja.

Poleg Millerja, Stojakovića, Nakić-Bilić in Petersona so v razredu 2024 tudi Kitajka Miao Lijie, Latvijka Skaidrite Smildzina-Budovska, Novozelandec Kirk Samuel Penney in Romain Sato iz Srednjeafriške republike.