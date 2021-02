Številke ne lažejo. Luka Dončić najboljši vseh časov!

V ligi NBA se je preizkusilo že ogromno evropskih košarkarjev. Na stotine. Ko smo se osredotočili na podatek, koliko točk dosegajo v povprečju na tekmo ali pa so jih dosegali v preteklosti, smo ugotovili, da je mladi slovenski zvezdnik Dallas Mavericks, ki sploh še ni dopolnil 22 let, že z naskokom najboljši Evropejec. Vseh časov, da ne bo pomote!

Ne, Luka Dončić ni le aktualni evropski prvak s Slovenijo (2017), ampak mnogo več! Ko je zapuščal Evropo, je z Real Madridom postal evropski klubski prvak, bil proglašen za najkoristnejšega igralca turnirja zaključne četverice (Final Four). V ligi NBA je nadaljeval z osvajanjem lovorik, po krstni sezoni 2018/19, v kateri je v povprečju na tekmo dosegal 21,2 točke (ter 7,8 skokov in 6 asistenc) je bil izbran za najboljšega novinca sezone, nato pa že tako bogato statistiko le še krepil. Številke so rasle in divjale do te mere, da zdajšnje povprečje doseženih točk 21-letnega Ljubljančana, ki je v rednem delu lige NBA (v tej razpredelnici se upoštevajo le tekme rednega dela profesionalne košarkarske lige NBA) znaša že 25,4 točk (ter 8,6 skokov in 7,6 asistenc).

Marc Cuban, lastnik franšize Dallas Mavericks, preprosto obožuje slovenskega košarkarskega genija. Foto: Guliverimage

Sodeč po tem, kar prikazuje v tej sezoni, kjer je na zadnjih dveh tekmah dosegel skupaj kar 90 točk in poskrbel za nove mejnike slovenske košarke, pa bi se lahko povprečje njegovih točk še vzpenjalo in vzpenjalo. Številke (ponavadi) ne lažejo, zato lahko Luko Dončića proglasimo za najbolj učinkovitega evropskega strelca v ligi NBA vseh časov. Še več, prvi zvezdnik franšize Dallasa s svojim učinkom v tej sezoni (29,1 točke, 8,6 skokov in 9,4 asistence na tekmo) resno kandidira tudi za prestižno priznanje najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA, ki ga je nazadnje dvakrat zapored prejel grški velemojster Giannis Antetokounmpo. To pa je dokaz več, kako Evropejci igrajo vedno bolj pomembno vlogo v ligi NBA.

Če ekipi ne gre dobro, ni srečen

Luka Dončić med tednom prisilno počiva, ker je dvoboj v sredo z Detroitom zaradi snežnega meteža v večjem delu ZDA odpadel. Foto: Guliverimage Med najboljše, najbolj raznovrstne in spoštovane poleg Dončića in Antetokounmpa zagotovo spada tudi Srb Nikola Jokić, zelo visoko na tokratni Sportalovi lestvici Top 10 pa sta pristala še dva znanca Dallasa, legendarni Nemec Dirk Nowitzki, ki je že končal kariero, v njej pa odigral kar 21 zaporednih sezon za Mavericks, a ni v nobeni sezoni povprečno dosegal več kot 26,6 točke na tekmo, ter visoki Latvijec Kristaps Porzingis, ki se je čez veliko lužo odpravil že leta 2015, a zaradi pogostih poškodb do današnjega dne odigral le 260 tekem. Dončić, ki se je v ZDA preselil tri leta za njim, je za primerjavo že pri 160.

Vseeno pa čarobne številke, s katerimi izstopa Dončić, prvemu zvezdniku slovenske košarke ne pomenijo kaj prida. Pogreša bolj učinkovite v rubriki zmag Dallasa, teh pa je v tej sezoni manj kot porazov, zato ni preveč zadovoljen. O tem je nedavno potožil tudi priznanemu novinarju Stephenu A. Smithu, ki kar ni mogel verjeti Dončićevi samokritiki, da se njegovo ime sploh ne bi smelo omenjati v razpravah o morebitnem dobitniku nagrade MVP. ''Ne verjamem, da je srečen zaradi svoje vrhunske statistike, če ekipi ne gre dobro,'' je o tem pred kratkim razmišljal njegov trener Rick Carlisle in dal vedeti, kako hudo je LD77, če zapušča parket s porazom.

Vseeno pa Dončiću ne more nihče vzeti tega, da je zgolj po poltreh sezonah že najboljši strelec v ligi NBA, kar ga je Evropa kdajkoli imela. To pa je priznanje, ki slovenska srca greje s posebno toplino in ogromnim ponosom. Takšnega, kot je Luka, še dolgo ne bo!

1. Luka Dončić (Slovenija)

25,4 točke v povprečju na tekmo (odigral je 160 tekem med letoma 2018 in 2021 za Dallas Mavericks) Foto: Guliver Image

2. Dirk Nowitzki (Nemčija)

20,7 točke (1522 tekem – 1999/2019 za Dallas) Foto: Reuters

3. Giannis Antetokounmpo (Grčija)

20,5 točke (555 tekem – 2013/2021 za Milwaukee) Foto: Reuters

4. Kristaps Porzingis (Latvija)

18,6 točke (260 tekem – 2015/2021 za New York in Dallas) Foto: Getty Images

5. Nikola Jokić (Srbija)

17,6 točke (409 tekem – 2015/2021 za Denver) Foto: Reuters

6. Pau Gasol (Španija)

17,0 točke (1226 tekem – 2001/2019 za Memphis, LA Lakers, Chicago, San Antonio in Milwaukee) Foto: Reuters

7. Predrag ''Peja'' Stojanović (Srbija)

17,0 točke (804 tekem – 1998/2011 za Sacramento, Indiano, New Orleans, Toronto in Dallas) Foto: Reuters

8. Dino Rađa (Hrvaška)

16,7 točke (224 tekem – 1993/97 za Boston) Foto: Guliverimage

9. Nikola Vučević (Črna gora)

16,4 točke (627 tekem – 2011/21 za Philadelphio in Orlando) Foto: Reuters

10. Lauri Markkanen (Finska)

16,4 točke (184 tekem – 2017/21 za Chicago) Foto: Reuters

Še preostali evropski košarkarji, ki so v povprečju na tekmo v ligi NBA dosegli dvomestno število točk: