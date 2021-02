Ameriško priznanje za Dončića in Garnbretovo

Dončića je bralcem predstavil srbski košarkar Boban Marjanović, sicer Ljubljančanov soigralec v vrstah Dallas Mavericks v severnoameriški košarkarski ligi NBA.

"Na igrišču se z Luko ne moreš sprostiti. Četudi nisi v najboljšem položaju za met, lahko v vsakem trenutku uprizori nekaj tiste Lukove čarovnije ter sestavi popolno podajo, ki nekako pristane v tvojih rokah. Na vsaki tekmi predstavi novo potezo. To je noro," je zapisal Marjanović. "Samo 21 jih šteje, a se je že uvrstil v najboljšo peterko NBA in čaka ga še veliko več priznanj."

“You can’t relax on the court with @luka7doncic,” says @BobanMarjanovic. “Even if you’re not open, he can make Luka magic at any moment—throwing a perfect pass that somehow lands in your hands” #TIME100Next https://t.co/77W4A9Zjei