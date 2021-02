Če bi Luka Dončić pet sekund pred koncem tekme iz dobrega položaja zadel še svoj šesti met za tri točke, se ne bi podpisal le pod nov osebni strelski rekord, temveč bi lahko Dallas v obračunu s Portlandom popeljal v podaljšek. Tako pa se je le večkrat udaril po glavi, si nekaj trenutkov pozneje dres povlekel do čela in razočarano zapustil parket zasneženega American Airlines Centra. Kljub vrhunski predstavi, v kateri je v dobrih 36 minutah ob tokrat nadpovprečno dobrem odstotku zadetih metov dosegel 44 točk (met iz igre 14:20, za 3 točke 5:8, prosti meti 11:12), ob tem pa je zbral še sedem skokov in devet asistenc.

Še drugič zapored je presegel mejo 40 točkami. Obenem pa je bila to Dončićeva štirinajsta zaporedna tekma z več kot 25 točkami, ob čemer so Američani hitro postregli s podatkom, da sta pri primerljivi starosti (21 let ali manj) več takšnih predstav uprizorila le Kevin Durant (29) in LeBron James (16).

Toda bolj kot pogled k tovrstnim statistično-zgodovinskim sladkorčkom je slovenskega zvezdnika, ki se je dokončno otresel napadalnih okovov, zanimal pogled proti semaforju. Ta je pokazal na zmago Portlanda z rezultatom 121:118 in konec Dallasovega zmagovitega niza. Teksačani so namreč pred tem dobili štiri tekme zaporedoma in skupno pet na šestih tekmah. Novo priložnost za vrnitev na zmagovite tirnice bodo imeli v noči na četrtek, ko bodo gostili Detroit.

Portland je vodil večji del tekme

Da je po štirih zaporednih zmagah in predvsem rekordnih 46 točkah na predhodni tekmi proti New Orleansu okrepil svoja krila, je Dončić sicer pokazal že v prvi četrtini, v kateri je dosegel 13 točk. Vseeno je bil osamljeni razpoloženi košarkar v zasedbi Dallasa, ki v tem odseku tekme ni bila zmožna zadeti niti enega meta za tri točke. In če dodamo še obrambne vrzeli, je prednost Portlanda z enajstimi točkami (32:21) po dobrih desetih minutah igre razumljiva.

Damian Lillard (vs Willie Cauley-Stein) je bil nerešljiva uganka za Dallas. Foto: Guliver Image

Do ekipnega preklopa je domača zasedba prišla celo brez Dončića, ki je v drugi četrtini sprva s klopi gledal, kako so soigralci, med katerimi je izstopal Maxi Kleber, po delnem rezultatu 11:2 dohiteli tekmec (38:38). Prehiteli so ga nato šele z Ljubljančanovo pomočjo. Čeprav se je krilni center Robert Covington nanj skušal prilepiti kot obrambni obliž, je Luka le prišel do svoje igre. Nanizal je kar enajst zaporednih točk, med katerimi so bili tudi trije zadeti meti za tri točke.

Dončić bo v akciji znova v noči na četrtek. Foto: Guliver Image Ko je Dončić kmalu po začetku tretje četrtine zadel še četrto trojko, je imela domača zasedba sedem točk naskoka (67:60 – to je bila na koncu tudi najvišja prednost domačih). Nato pa je v celoti izgubila rdečo nit. Portland je povsem prevzel pobudo. Sprva z delnim rezultatom 13:1, nato z narekovanjem visokega ritma in izkoriščanjem prostora v raketi ter koši iz drugih priložnosti. Minuto pred koncem tretje četrtine so gostje vodili že z rezultatom 100:86, za nameček si je Dončić prislužil še četrto osebno napako.

V zadnji četrtini (27:18) je Dallas le strnil svoje vrste, zaigral kot ekipa, tako da je prednost moštva iz Oregona vse bolj spominjala na zgornji del peščene ure. Dve minuti pred koncem je Dončić s šestimi zaporednimi točkami zaključil delni rezultat 12:0, po katerem so prišli le na točko zaostanka (111:112). Kmalu zatem so gostitelji tudi izenačili (116:116), toda dokončen preobrat sta preprečila vroči Damian Lillard (na koncu 34 točk) in Derrick Jones, ki se je v predzadnjem napadu znašel sam pod košem. Pa tudi Dončiću se je v ključnem trenutku zatresla roka.

Liga NBA, 14. februar:



Dallas Mavericks : Portland Trail Blazers 118:121

Dončić 44 (9 asistenc, 7 skokov), Porzingis 18; Lillard 34 (11 asistenc), Trent 17



Washington Wizards : Boston Celtics 104:91

Beal 35, Hachimura 15; Brown in Walker 15



Charlotte Hornets : San Antonio Spurs 110:122

Rozier 33, Monk 23; Murray 26, White 25



Detroit Pistons – New Orleans Pelicans

Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks

Phoenix Suns – Orlando Magic

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers – Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies

Lestvica: