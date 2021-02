Nerazpoloženi Miami brez Dragića ostal praznih rok

V košarkarski ligi NBA je bilo v noči na nedeljo na sporedu pet tekem. V akciji so bili tudi Miami Heat, ki so izgubili na gostovanju pri Utah Jazz (112:94), tudi tokrat pa niso mogli računati na nekdanjega slovenskega reprezentanta Gorana Dragića, ki zaradi poškodbe levega gležnja ni odpotoval z ekipo. Miami je tako po štirih zaporednih zmagah ostal brez uspeha.

Miami Heat so na gostovanju pri Utah Jazz prekinili niz štirih zaporednih zmag. Heat znova niso mogli računati na poškodovanega Gorana Dragića, ki je zaradi poškodbe levega gležnja izpustil že svojo četrto zaporedno tekmo, velika možnost pa obstaja, da bo slovenski košarkar moral izpustiti tudi ponedeljkov obračun z LA Clippers.

Varovanci Erika Spoelstre so sicer v prvem polčasu dobro parirali gostiteljem, ob polčasu je Utah vodila le s petimi točkami naskoka (47:42), v tretjem delu srečanja pa je sledil mrk gostov. Miami je v tretji četrtini zmogel le 15 točk, domači košarkarji pa so to znali izkoristiti, po 36 igralnih minutah so vodili z 78:57, prednost pa so zlahka obdržali do konca srečanja in dosegli že svojo sedmo zaporedno zmago. Utah je nazadnje izgubila 31. januarja, ko je bila nemočna na gostovanju pri Denverju.

Kendrick Nunn je dosegel 23 točk. Foto: Guliverimage

Odsotnost Dragića in Averyja Bradleyja je pri Miamiju, ki je izgubil še 15. v tej sezoni, dobro izkoristil Kendrick Nunn, ki je bil s 23 točkami prvi strelec Miamija (8/15 met iz igre), prvi zvezdnik ekipe Jimmy Butler tokrat ni imel svojega večera. Iz igre je metal le s 30-odstotno uspešnostjo (3/10), na koncu je tekmo končal pri 15 točkah, prav toliko točk pa je dosegel še Max Strus.

Pri najboljši ekipi zahodne konference je bil za 22. zmago v tej sezoni najzaslužnejši Donovan Mitchell s 26 točkami, Bojan Bogdanović jih je dodal 19.

Liga NBA, 13. februar:

Phoenix Suns : Philadelphia 76ers 120:111

Booker 36, Paul 18 (8 skokov, 10 asistenc); Embiid 35 (8 skokov), Harris in Simmons po 18.



Atlanta Hawks : Indiana Pacers 113:125

Capela 24 (10 skokov), Gallinari 20 (7 skokov); McDermott 26, Turner 19 (10 skokov).



New York Knicks : Houston Rockets 121:99

Quickley in Randle (9 skokov) po 22; Wall 26, Gordon 24.



Golden State Warriors : Brooklyn Nets 117:134

Curry 27, Oubre Jr. (10 skokov) in Wiggins po 17; Irving 23, Durant 20.



Utah Jazz : Miami Heat 112:94

Mitchell 26, Bodanović 19; Nunn 23, Butler (8 skokov) in Strus po 15, Goran Dragić ni igral.

