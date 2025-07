Evropsko ekipno mladinsko prvenstvo v šahu letos v Sloveniji

Terme Čatež, že uveljavljena slovenska šahovska destinacija, bodo med 4. in 12. julijem prvič gostile evropsko mladinsko ekipno prvenstvo v standardnem šahu za mladinski starostni kategoriji do 12 in do 18 let. Mednarodni dogodek bo potekal pod okriljem Šahovske zveze Slovenije, ki letos obeležuje 90-letnico svojega delovanja, so sporočili.

Na prvenstvu bo nastopilo 63 ekip, skupno več kot 230 mladih šahistk in šahistov iz 18 evropskih držav. Najštevilčnejšo udeležbo ima Slovenija, ki nastopa s kar 32 predstavniki, ti so razdeljeni v 10 ekip, sledi Hrvaška z 29, po 16 igralcev pa prihaja iz Madžarske, Črne gore in Turčije.

Veliko pričakovanj je uprtih v slovensko ekipo fantov do 18 let, ki jo vodi aktualni mladinski svetovni podprvak do 20 let Matic Lavrenčič, skupaj z Rudijem Olenikom Čampo, Leonom Škrbcem in Jernejem Kozlovičem.

Čeprav ekipa na začetku zaseda osmo mesto, je razlika do prve nosilke - reprezentance Avstrije - izjemno majhna, in sicer le 63 točk). Poleg tega ima Slovenija nekaj "skritih adutov" tudi v mlajših selekcijah - ekipa deklet do 12 let je na sedmi začetni poziciji, fantje do 12 let pa na osmem začetnem mestu.

Šahovski dogodek bo pospremila tudi slovesna otvoritev, ki bo v soboto, 5. julija, ob 14.30 v Termah Čatež, vsakodnevna šahovska dogajanja pa se bodo pričela ob 15. uri. Zaključna slovesnost bo v petek, 11. julija, ob 21. uri.

