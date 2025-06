Norveški šahovski zvezdnik Magnus Carlsen, ki je prvi tudi na najnovejši svetovni lestvice Fide, tam je tako že 13 let in 11 mesecev, je izgubil proti Indijcu Dommaraju Gukeshu. Pri tem je na turnirju v norveškem Stavangerju skoraj podivjal po zaključku partije.

GUKESH BEATS MAGNUS CARLSEN. 🇮🇳



- The frustration from Magnus after the defeat. 😲pic.twitter.com/SisoNJNDoe — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 1, 2025

V dvoboju 19-letnega svetovnega prvaka iz Indije Dommaraja Gukeshe in 34-letnega Magnusa Carlsena, ki se je prostovoljno odpovedal obrambi naslova, je bil Norvežan v 6. krogu dvokrožnega turnirja vrhunskih šahistov v prednosti na šahovnici. Ko je bilo že videti, da bo zanesljivo zmagal, pa je v končnici spregledal potezo, po tej njegovi grobi napak je Indijec slavil.

Carlsen je, kot so ga ujele kamere, z jezo udaril po mizi, da so figure poletele naokrog. Potem sta se igralca na kratko sicer rokovala, Carslen pa se je opravičil. Dommaraju Gukesh je vidno pretresen zapustil prizorišče, Carlsen pa je šele potem, ko je bil že sam, po pobiranju figur podpisal predajo. Iz dvorane je odvihral in pri tem ni dal izjav za medije.

"99 out of 100 times I would lose.

Just a lucky day" - Gukesh after beating World No.1 player Magnus Carlsen!



If humility was a sport, Gukesh would be the youngest undisputed World Champion there too! pic.twitter.com/nvbdAQbq2N — Alpaca Girl🇮🇳 (@Alpakanya) June 1, 2025

Dommaraju Gukesh, ki je decembra postal najmlajši nesporni šahovski prvak doslej, je namreč dobil prvi medsebojni dvoboj z Norvežanom v klasičnem šahu. S tem se je prebil na tretje mesto turnirske razpredelnice. Štiri kroge pred koncem za vodilnima Carlsenom in Fabianom Caruano iz ZDA zaostaja za točko.