Zala Urh nova šahovska velemojstrica

Slovenska šahistka Zala Urh je nova šahovska velemojstrica. Na evropskem prvenstvu na Rodosu v Grčiji je slovenska šahistka zasedla 15. mesto in dosegla zadnjo normo za pridobitev tega prestižnega naziva, so danes sporočili na spletni strani Šahovske zveze Slovenije.

Zala Urh je z izjemno igro že po desetih odigranih partijah izpolnila vse pogoje za pridobitev tega naziva. Na koncu je zbrala sedem točk od 11 in se uvrstila na 15. mesto. Ob tem je pridobila še 57 točk za razvrstitev na lestvici.

"Slovenski šah z velikim ponosom pozdravlja novo velemojstrico v svojih vrstah - iskrene čestitke Zali za ta vrhunski dosežek!" je ob uspehu zapisala šahovska zveza.

"Več let sem čakala na ta naziv. Svojo prvo normo sem naredila leta 2021 in od takrat dalje sem na vsak turnir šla s pričakovanji, da izpolnim še to zadnjo normo in končno osvojim naziv ter postanem šesta velemojstrica v Sloveniji. Res sem vesela, da se je zdaj to zgodilo," je Urh povedala za radio Val 202.

Naslov evropske prvakinje je osvojila Teodora Injac iz Srbije z 9,5 točkami. Srebrna in bronasta kolajna sta šli v roke Romunke Irine Bulmage ter Mai Narve iz Estonije, obe sta turnir končali z osmimi točkami.

Nastopili sta še dve Slovenki. Laura Unuk je zbrala šest točk in osvojila 44. mesto, Teja Vidic pa je s 5,5 točkami zasedla 66. mesto ter si priborila 37 rating točk.

Preberite še: