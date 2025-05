Dvoboj se je začel 4. aprila pod nadzorom spletne strani chess.com, 34-letni Carlsen, svetovni prvak med letoma 2013 in 2023, pa se je pomeril proti šahovskim amaterjem s platforme. Ti so imeli tako kot Carlsen en dan časa za potezo, za svojo pa so se odločili na podlagi glasovanja.

"Takoj po odprtju sem imel občutek, da sem malce boljši," je v posnetku za omenjeno spletno stran dejal Carlsen in dodal: "Iskreno pa mi kasneje niso pustili niti najmanjše možnosti."

"Na koncu moram priznati, da je svetovna selekcija odigrala zelo zelo dobro šahovsko partijo od samega začetka," je še pripomnil Carlsen, z ratingom 2837 najboljši na mednarodni lestvici.

Po informacijah AFP je leta 1999 ruski šahist Gari Kasparov proti 50.000 amaterskim igralcem zmagal, Indijec Viswanathan Anand pa je lani proti okoli 70.000 igralci prav tako zmagal.