Umrl ruski šahist Spaski

Spaskega se ljubitelji te igre spominjajo po njegovi tekmi za naslov svetovnega prvaka leta 1972 proti Fischerju, dvoboj je postal simbol ameriško-sovjetskega rivalstva med hladno vojno, poroča spletna stran themoscowtimes.

Tekma, ki je potekala v Reykjaviku na Islandiji, je bila od takrat zabeležena v številnih knjigah, dokumentarnih filmih in filmih. Navdihnila je tudi roman Walterja Tevisa The Queen's Gambit, ki je bil leta 2020 prirejen v uspešni Netflixovi seriji.

RIP Boris Spassky (1937-2025). One of the true greats of the game and a fantastic tactician. I spent many an hour analysing his games. His career would inevitably be overshadowed by the loss to Fischer in Reykjavik '72 but was always the classier player. #chess pic.twitter.com/le3lDVrlcv