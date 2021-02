Noro, sanjsko! Luka Dončić čaral in pisal zgodovino kot še nikoli! #video

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Več čez nekaj trenutkov ...

Uvod srečanja je zaznamoval Latvijec Kristaps Porzingis, saj je v dobrih petih minutah zadel kar štiri trojke. Tri asistence mu je prispeval Luka Dončić, ki se je strelsko prebudil v drugi četrtini, v kateri je dosegel kar 15 od skupno 17 točk v prvem polčasu.

Pri gostih iz New Orleansa je v napadu neustavljiv Zion Williamson. V prvem delu je dal 23 točk in s tem postavil nov osebni rekord, kar se tiče strelskega učinka v enem polčasu v ligi NBA. Eksplozivni mladenič je iz igre zadel vseh 10 metov, s tem pa tudi poskrbel za rekord franšize! Njegov soigralec Brandon Ingram je dodal 16 točk. Pri Dallasu je najboljši strelec Porzingis, ki je zadel trojko ob zvoku sirene za končnih 69:65. Latvijec je od 11 metov za tri točke v prvem polčasu zadel šest.

Evropska zvezdnika Dallasa, Dončić in Porzingis, sta v tretji četrtini nadaljevala z nizanjem uspešnih akcij v napadu. Še pred zadnjo četrtino sta presegla mejo 30 točk, Dallas je ušel gostom že na +13, v zadnjih 12 minut pa krenil s prednostjo +7.

Zaporedni trojki Dončića v tretji četrtini:

Trojka Porzingisa ob zvoku sirene ob koncu prvega polčasa:

KP beats the 🚨 on ESPN to reach 23 at the half! pic.twitter.com/dA168AQgm2