Miami se bo moral znova znajti brez Dragića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na petek bo v ligi NBA na sporedu pet tekem. Na delu bo znova Miami Heat, a se bo tudi tokrat moral znajti brez Gorana Dragića, ki ima še vedno poškodovan gleženj in z ekipo ni odpotoval v Houston. Vročica bo proti Rockets lovila svojo četrto zaporedno zmago, potem ko je na zadnjih dveh tekmah dvakrat ugnala New York Knicks, pred tem pa je bila boljša še od Washingtona. Ravno tekma proti Wizards je bila tista, na kateri se je Dragić poškodoval in obračun končal predčasno.