Ko sta se Atlanta in Dallas 21. junija 2018 med naborom lige NBA v Brooklyu dogovorila za zamenjavo tretjega in petega nabora, po kateri se je Luka Dončić preselil v Teksas, Trae Young pa v Georgio, sta bila oba mlada zvezdnika ''obsojena'' na stalno medsebojno primerjanje. Za nameček sta v prvih fazah kariere v najmočnejši ligi na svetu pokazala občutno več kot tedanja prva dva izbora nabora Deandre Ayton in Marvin Bagley ter vsi ostali vrstniki. Nov dokaz njune edinstvenosti je sledil ob četrtkovem gostovanju Atlante v Dallasu. Na zmagoviti strani je bil tokrat Slovenec. Tako na individualni kot tudi ekipni ravni.

Tekmeca, med katerima vlada veliko medsebojno spoštovanje, sta se po koncu objela. Dončić vesel nove zmage, Young pa jezen na sodnike, ker naj bi po njegovem mnenju v zadnjih trenutkih spregledali osebno napako na njem. A na koncu se je moral sprijazniti z zmago Dallasa in boljšo predstavo vrstnika. Dončić je namreč v slabih 36 minutah dosegel 28 točk (met iz igre 9:18, za 3 točke 2:7, prosti meti 8:10) 10 skokov, 10 asistenc in 2 blokadi, Young pa je 25 točkam dodal 15 asistenc in 7 skokov.

Ključ do Dallasove zmage pa se je skrival v ekipni širini, ki je do izraza prišla prav v zadnji četrtini. Slovenski zvezdnik namreč v napadalnih akcijah še zdaleč ni bil osamljen, saj sta se razigrala sprva Tim Hardaway (16 točk) in nato še Jalen Brunson (21) ter prevzela lep del strelskega bremena.

Foto: Guliver Image

Vendarle ameriška himna Kar nekaj prahu je pred tekmo dvignilo vprašanje (ne)predvajanja ameriške himne. Vodstvo lige je namreč izdalo priporočilo, po katerem naj ob postopnem vračanju gledalcev v dvorane vsi gostitelji tekem predvajajo državno himno. S tem je odgovorilo lastniku Dallasa Marku Cubanu, ki se je odločil prekiniti tradicijo. Zdaj je je moral ukloniti.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

"Vedno smo spoštovali strast, ki jo imajo ljudje do himne in države. A slišimo tudi glasove tistih, ki čutijo, da jih himna ne predstavlja. Tudi te glasove je treba spoštovati. V preteklosti jih nismo," so na to temo v uradnem sporočilu zapisali pri Dallas Mavericks in dodali: "Upamo, da bodo ljudje tudi za druge teme pokazali toliko strasti in toliko energije vložili v to, da prisluhnejo tudi drugače mislečim. Le tako bomo lahko našli tisto, kar nas združuje, in se pomaknili naprej."

Trepetali do zadnje sirene

Ob uvodnem šovu Younga in Dončića sta bili moštvi dolgo čaka v mrtvem teku. Vse do zaključka druge četrtine si namreč nobeno ni priigralo več od šestih točk naskoka (Dallas je vodil z največ +4). Dobre nastavke iz zaključka prvega polčasa je nato Atlanta prenesla tudi v tretjo četrtino, v kateri se ji je uspelo odlepiti. Po košu Johna Collinsa so tako gostje na polovici tega dela obračuna vodili s 13 točkami prednosti (81:68).

Foto: Guliver Image

Čeprav je LD77 s prevešanje svojega težišča igre v raketo in na črto prostih metov plemenitil statistiko, pa je gostiteljem pravi zagon za priključek dal šele Tim Hardaway, ki se je razigral na začetku zadnje četrtine. Po njegovih petih zaporednih točkah je Dallas deset minut in pol pred koncem zaostanek zmanjšal na vsega dve točki (88:90).

Dobrih pet minut pred koncem je Dončić s svojo drugo trojko tehtnico prvič po drugi četrtini nagnil na Dallasovo stran, že v naslednjem napadu pa je z velike razdalje zadel še Jalen Brunson (107:101). Toda Atlanta ni popuščala. Po divji trojki Younga se je v zadnji minuti vrnila in imela dva napada za zmago. Prvega je zapravil Kevin Huerter, odbito žogo pa je pobral Dončić in v napadu zaposlil Brunsona. Ta je zgrešil met za 3 točke, tako da so imeli gostje 4,7 sekunde pred koncem še zadnjo priložnost za zmago. Ob dobri teksaški obrabni postavitvi je odgovornost prevzel Danilo Gallinari, a njegova žoga ni našla poti skozi obroč.

Foto: Guliver Image

Nadaljevanje domačega niza

Dončić se je tako veselil tretje zaporedne zmage in četrte na zadnjih petih tekmah. Skupno pa dvanajste na 26. tekme. Ta prinaša tudi nov korak proti krogu ekip, ki merijo v končnico ali vsaj v kvalifikacije. Obenem je bila to že četrta zaporednega domača tekma Dallasa, niz pa se bo še nadaljeval. Že v noči na soboto bo namreč v American Airlines Centru gostoval New Orleans, dva ni pozneje Portland, v noči na četrtek pa še Detroit. Šele prihodnjo soboto, 20. 2., čaka Dončića novo gostovanje, in sicer pri teksaškem tekmecu Houston Rockets.

Liga NBA, 10. februar:

Dallas Mavericks : Atlanta Hawks 118:117

Dončić 28 točk (10 skokov, 10 asistenc), Brunson 21; Collins 33, Young 25 (15 asistenc)



Washington Wizards : Toronto Raptors 115:137

Beal 24, Westbrook 23; Powell 28, Siakam 26



Brooklyn Nets – Indiana Pacers

Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans

Denver Nuggets (Vlatko Čančar) – Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns – Milwaukee Bucks

