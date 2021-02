Dončićev šef sprejel kontroverzno odločitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mark Cuban, lastnik košarkarskega moštva Dallas Mavericks s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem na čelu, se je odločil, da pred domačimi tekmami v dvorani American Airlines Center ne bodo več predvajali ameriške himne, poroča spletna stran The Athletic.

Kot navaja spletna stran The Athletic je Mark Cuban novico potrdil, svoje odločitve pa ni želel dodatno pojasnjevati.

Tudi iz moštva Dallas Mavericks niso podali uradnih pojasnil, so pa iz lige NBA naknadno sporočili, da lahko ekipe, "upoštevajoč edinstvene okoliščine v tej sezoni, pred tekmami svoje dejavnosti izvajajo, kot se njim samim zdi primerno".

Po poročanju spletnega portala ESPN, pri Dallasu ne razmišljajo o tem, da bi tradicijo predvajanja državne himne pred začetkom tekme, v bližnji prihodnosti obudili.

Cuban se je pred sprejemom odločitve, ki bo brez dvoma razdelila ameriško javnost, posvetoval s komisarjem lige NBA Adamom Silverjem.

Na prvih tekmah, ki so bile odigrane pred praznimi tribunami, odločitev o tem, da ne zaigrajo državne himne, ni prišla do izraza oz. javnosti, je pa zdaj drugače, saj Dallas po novem igra pred navijači. Sicer pred peščico, pa vendar.

Prva taka tekma je bila torkova tekma proti Minnesoti Timberwolves (127:122), na kateri je Luka Dončić blestel s 26 točkami.

Spletni portal The Athletic ugiba, da je Cubanova odločitev povezana z gibanjem proti rasni nepravičnosti Black Lives Matter (BLM). Ob tem izpostavljajo Cubanove lanske izjave, ki so bile povezane s poklekom na tekmah kot obliki protesta v podporo BLM. "Če bodo igralci spoštljivi in pokleknili, bom nanje ponosen. Upam, da se jim bom pridružil," je takrat dejal Cuban.

Foto: Guliverimage/Getty Images

"Politika glede državne himne v tej državi je ušla izpod nadzora. Če se želite pritožiti, pojdite k svojemu šefu in ga vprašajte, zakaj ne predvaja državne himne vsak dan, preden začnete delati," je tvitnil uporabnikom interneta, ki so bili ogorčeni zaradi njegovih besed.