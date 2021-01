Lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban je mož, ki ga zanimajo zmage in lovorike. In Luka Dončić je košarkar Dallasa, ki ga zanimajo zmage in lovorike. Prav zaradi njune miselne naravnanosti bi se lahko v Teksasu v prihodnje spet ponovilo leto 2011, ko sta Dirk Nowitzki in ekipa osvojila edino laskavo lovoriko. Cuban verjame, da mu z Lukom na čelu to lahko uspe, hkrati pa izpostavlja, da ni izključena možnost, da bi njegov Dallas in Dončića nekoč videli na delu celo v Sloveniji.

Vrhunec uvodnega dne SPORTO konference je bil pogovor predsednika kluba Dallas Mavericks Marka Cubana in našega nekdanjega odličnega košarkarja Boštjana Nachbarja, ki sta se dotaknila organizacije v Teksasu in, seveda, svetovne košarkarske zvezde Luke Dončića.

Šef slovenskega igralca se še dobro spominja noči 21. junija 2018, ko je bil v ligi NBA nabor košarkarjev. Dallas je izbiral kot peti, in ni ostalo veliko možnosti, da bi v svoje vrste dobil Dončića. A so si ga nadvse želeli, in prvi mož kluba je naredil pomemben korak: "Za čas nabora lige NBA smo trepetali, da bi dobili Luko. Morali smo priti do posla z Atlanto, ki je izbirala kot tretja. Poklical sem lastnika. Časa nam je zmanjkovalo. Če bi rad, vzemi, sem rekel. Ni okleval. Sam sem moral tudi razmisliti, ali tvegamo ali bomo dobili nagrado. Videl sem nagrado, zato smo se podali za Luko."

"Uporabljamo znanstvene pristope, da bi pomagali igralcem"

V času pogovora v okviru SPORTO konference smo lahko v Cubanovi pisarni za njegovim hrbtom videli pokal iz leta 2011, ko so njegovi Mavericks na krilih Dirka Nowitzkega osvojili zgodovinski in edini naslov prvaka. Tovrstno željo ima tudi z Dončićem, ki ga prav tako zanimajo lovorike.

Pred prihodom Dončića je ekipo gradil okoli Dirka Nowitzkega, zdaj okoli slovenskega košarkarskega virtuoza. Foto: Guliverimage

In naredil bo vse, da bo imela ekipa najboljše možne pogoje za treniranje: "V poslovnem smislu nimam fokusa. Najsrečnejši človek sem. Imam več denarja, kot bi ga lahko porabil. Moja želja je osvojiti naslov. Vsak dan vidim ta pokal. To mi je bolj pomembno. Da bi osvojili še kakšnega. Zato razmišljam, kaj bi lahko dali ekipi, da bi zmagovala. Uporabljamo znanstvene pristope, kot drugo bi radi, da bi bili igralci zdravi. Da bi recimo Luka lahko igral do 45 leta. Kot je Dirk do 40 leta. Rad bi dobil nove vire, da bi imela ekipa boljše možnosti za zmago."

"Ko sem ga spoznal, sem videl, da je izredno osredotočen"

Ničkolikokrat je pokazal, kako navdušen je nad slovenskim košarkarjem. Vselej uživa v njegovih predstavah, in prav Luka mu je spet vpliv upanje, da bi Dallas kdaj v prihodnje osvojil naslov najboljšega v ligi NBA. V pretekli sezoni je bil slovenski košarkarski biser že denimo četrti v glasovanju za najkoristnejšega košarkarja (MVP) lige, zaigral v prvi peterki na tekmi zvezd, Dallas po daljšem obdobju popeljal v končnico ...

Luka igra na ravni najboljših, in vprašanje je, kje so njegove meje. Mnogi se sprašujejo, ali lahko doseže raven igranja, kot so ga pokazale legende lige NBA.

Foto: Reuters

"Mislim, da je že blizu temu. So ljudje s talentom, ljudje z znanjem, nekateri z obojim, spet tretji pa imajo oboje in še pripravljeni so delati. Luka ima vse troje. Razumljivo, da na začetku ne veš, kako mentalno razvit je mladi košarkar. Ko sem ga spoznal, sem videl, da je izredno osredotočen. Po prvem letu sem ga vprašal, kaj bo dodal, da bo boljši naslednjo sezono. In odgovoril mi je, da mora izboljšati levo roko. Lani je bil že "ubijalec". Po lanski sezoni sem ga spet vprašal, in rekel mi je, da nima meta s pol distance. Tudi tu je naredil napredek. Luka je postal bolj potrpežljiv. Čaka na svoj met. Ni takšen košarkar, kot sta Larry Bird ali Magic Johnson. Luka je kot LeBron James. Sicer ni tako atletski, vendar ima visok košarkarski IQ. Soigralce želi narediti boljše. Ve, kdaj je treba narediti hitrejši korak, kdaj stopiti na žogo," odgovarja lastnik Dallas Mavericks.

"Ljudje se ne zavedajo, kako težko je za igralce v teh razmerah"

Zanimivo je, da bi lahko imeli Teksačani v svoji dvorani gledalce, saj njihova zvezna država nima tako striktnih ukrepov glede covid-19. A Cuban ne želi prehitevati dogodkov, čeprav si želi, da bi bila njihova arena spet kmalu polna. Dallas je ena od ekip, ki je imela zaporedno največ razprodanih domačih tekem: "V Teksasu denimo lahko imamo navijače, vendar jih ne želimo spustiti v areno zaradi varnostnih razlogov. To bi povzročilo težave. Ljudje se ne zavedajo, kako težko je za igralce. Ko grejo na gostovanje, morajo neposredno v sobe. V njih morajo ostati celo noč. Zapustijo jih lahko, da gredo po hrano in nato takoj nazaj. Ekipne sestanke imajo prek aplikacije zoom, razen če je kakšna res velika dvorana. Nato gredo v areno, da odigrajo tekmo. Mentalno in fizično je težko. Za vse je težko. Po vsem svetu je težko. Upam, da nam bo s cepivom uspelo."

Zase pravi, da je 22 ur na dan povsem miren, ko je tekma, pa iz njega pridejo čustva. Foto: Getty Images

Imel je že pogovore z ljudmi, ki delajo v Dallasovi areni. Njegov cilj je, da vse zaposlene cepi. Nato bi se cepili še ljudje, ki bi prihajali na tekme. Verjame, da bodo dvorano spet napolnili. "Ne gledam na dobiček. Rad bi le, da bi imeli normalno košarko. Saj veste, kako je, če so navijači v dvorani in kakšno je vzdušje," poudarja Cuban, ki zase pravi, da je 22 ur na dan zelo miren, tisti dve uri na tekmi pa je "stanje pri njem bizarno" in da ves stres iz sebe.

Proti Real Madridu da. Mogoče tudi kdaj Dallas v Sloveniji …

Zanj pravijo, da je zelo odprt človek, zato ni presenetljivo, da ima Dallas v svojih vrstah toliko tujih košarkarjev. Skupaj s San Antonio Spurs sta ekipi lige NBA, ki sta do zdaj najbolj odprli vrata košarkarjem, ki niso prihajali iz ZDA. V Dallasu je prava mednarodna mešanica. Pred prihodom Dončića so vse gradili okoli Nowitzkega, zdaj okoli slovenskega košarkarja. In s svojimi igralci delajo na prepoznavnosti tudi v tujini.

Luki Dončiću je že dejal, da bo obiskal našo državo, morda pa se bo zgodilo, da bo v naši mali državi nekoč zaigral tudi Dallas. Foto: Guliverimage

"Želimo biti prisotni. Hoteli smo že organizirati tekmo proti Realu, saj vem, da bi Luka to zelo rad. Upam, da nam bo zdaj uspelo. Rekel sem mu, da bomo poskusili igrati tudi v Sloveniji, kar bo sicer težko, a vendarle. Če bomo igrali nekje, kjer bo želela NBA, bomo lahko tudi nekje, kjer bomo želeli mi," pa je dal Cuban na koncu slovenskim ljubiteljem košarke za "glodati kost".