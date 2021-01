Dallas Mavericks so končali niz treh zaporednih porazov in na gostovanju pri Indiani spet vknjižili zmago ter lažje zadihali. Zato pa je na tekmi težko dihal Luka Dončić, ki je imel ob sebi vselej dva ali tri košarkarje. Izpraznjen prostor je soigralcem tokrat uspelo izkoristiti, Luki pa je kljub temu uspelo priti do novega trojnega dvojčka. Zadovoljstvo na obrazu je imel tudi Goran Dragić, ki je ob koncu odigral pomembno vlogo za zmago Miamija proti Torontu.

Ob pogledu na število točk, ki jih je dosegel Luka Dončić proti Indiana Pacers, bi številni rekli, da je imel slab strelski večer. A tisti, ki so gledali tekmo, so lahko dobro videli, da je nasprotnik vse sile uperil v pokrivanje slovenskega košarkarskega čarovnika.

In to je potrdil tudi litovski igralec Domantas Sabonis: "Luka je izvrsten. Nadarjen je. Vsi to vidimo. Ekipo naredi boljšo. Danes ni dosegel veliko točk, a je prišel do trojnega dvojčka. Osredotočili smo se nanj, da bi mu vzeli žogo iz rok. A je naredil druge boljše in so nas oni potem premagali."

Nenehno so mu dihali za ovratnik

Kljub vsemu je Dončić prispeval levji delež k zmagi, čeprav je bil peti strelec svojega moštva. Vknjižil je jubilejni 30. trojni dvojček v karieri (13 točk, 12 skokov in 12 asistenc). "Nisem mogel veliko narediti. Vedno so me podvajali. Nenehno sem imel dva, tri košarkarje na sebi. Imeli smo prosto raketo. Zato smo dosegli največ točk v raketi v tej sezoni. Veliko košarkarjev je bilo odprtih. Več je bilo igre 4 na 4," je po tekmi razlagal Dončić, ki pa je bil vesel dejstva, da je Dallas le končal niz treh zaporednih porazov.

Luka Dončić je vknjižil že 30. trojni dvojček. Foto: Guliverimage

Mavericks so zdaj polovično uspešni, s sedmimi zmagami in porazi pa zasedajo deveto mesto v zahodni konferenci. "Za nas je bila to velika zmaga. Mislim, da v pretekli sezoni nikoli nismo izgubili več kot dveh zaporednih tekem, letos pa smo zaradi treh takoj padli s petega na deseto mesto na zahodu. Vedeli smo, da se moramo boriti za vrnitev na pravo pot," je dejal trener Dallasa Rick Carlisle.

Gogi zablestel v pomembnem trenutku

Tri poraze so nedavno vknjižili tudi pri Miami Heat našega Gorana Dragića, ki so ponoči prišli do druge zaporedne zmage. Čeprav so bili tudi tokrat vidno oslabljeni in med drugim igrali brez prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja, so na kolena spravili Toronto Raptors, ki je pred tem razorožil prav Dončićev Dallas.

Goran Dragić je prispeval 17 točk k novi zmagi Miamija. Foto: Guliverimage

V zadnji četrtini je Gogi dosegel dve ključni trojki, da se je Miami odlepil na 15 točk naskoka. "Vsak lahko igra. Vsi smo odigrali odlično, vsak je prispeval svoj delež. Pomembno je, da smo osredotočeni. Le vprašanje časa je, da bomo vsi na isti strani. Bolje je, a še nismo tam," je bil zadovoljen otrok Kosez, ki je tekmo začel v prvi peterki, končal pa jo je pri 17 točkah.

Brez izgovorov

Ključno vlogo za zmago je odigral še Kendrick Nunn, ki je s klopi dosegel 28 točk, kar šest košarkarjev pa je preseglo mejo desetih točk.

Foto: Guliverimage

"V popolnem svetu je seveda vedno dobro dobiti tekmo v gosteh in tako začeti takšno serijo, ampak naša naloga je, da ves čas napredujemo in ne iščemo izgovorov zaradi trenutnega položaja. V obrambi smo bili odločni, se borili za izgubljene žoge in to nam mora priti v navado," pa je dejal trener vročice Erik Spoelstra.