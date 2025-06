Slovenci na SP brez uvrstitve med osmerico

Slovenski kegljači so ekipno svetovno prvenstvo na Madžarskem končali z zmago. V zadnjem dvoboju skupinskega dela so premagali reprezentanco Švedske s 7:1 (3190:3601), kljub temu pa se jim ni uspelo uvrstiti med med najboljših osem. Slovenska ženska reprezentanca pa se bo v sredo v četrtfinalu pomerila z Nemkami.

Po porazih proti Slovaški in Nemčiji so Slovenci tokrat pričakovano premagali kakovostno slabše tekmece. Nastopili so z mlajšo zasedbo, v kateri je bil najuspešnejši Primož Kastaneto, ki je podrl 650 kegljev. Za njim so bili po uspešnosti Žiga Požar (612), Miko Steržaj (598), Gregor Bajželj (591), Blaž Čerin (588). Izgubil pa je Gašper Burkeljca s Thomasom Carlssonom z 1:3 v nizih, čeprav je podrl več kegljev (562:549).

Slovenski kegljači, čeprav v pomlajeni zasedbi, pod vodstvom selektorja Roberta Blahe niso izpolnili pričakovanja in se spet niso prebili med najboljšo osmerico.