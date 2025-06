Slovenske kegljačice na SP na Madžarskem brez boja za kolajne

Četrtfinalni dvoboj ekipnega svetovnega prvenstva v kegljanju na Madžarskem med Slovenijo in Nemčijo so pričakovano dobile Nemke s 5:3 (3606:3542). Tako so se slovenske kegljačice poslovile od bojev za odličja.

Selektor Janže Lužan je najprej poslal na steze Natašo Radič, Marijo Ahačič Premrl in Teo Repnik. Slovenke so povedle z 2:1, vendar zaostajale za 32 kegljev.

Radič je nadigrala izkušeno Alino Dollheimer s 3:1, čeprav je podrla pet kegljev manj (565:570). Članica Ljubelja ni začela obetavno, v 61. lučaju jo je zamenjala Tina Mržljak. Proti Celini Zenger sta izgubili s 553:600. Drugo točko za Slovenijo je osvojila Repnik proti Bianci Golla (638:610).

Zadnje tri v slovenski izbrani vrsti so bile Anja Oder, Anja Forštnarič in Brigitte Strelec. Točko je dobila članica Impola Oder po zmagi nad Sandro Sellner (618:564). Oder in Strelec, ki jo je zamenjala Sara Rovtar, nista bili kos Sarah Conrad (587:630) in Saskii Seitz (584:624).

Slovenska moška reprezentanca je po porazu s Slovaško in Nemčijo ter z zmago proti Švedski končala na tretjem mestu v skupini, skupaj pa na devetem mestu.

