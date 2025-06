Kegljači na SP obstali v skupinskem delu

Za slovensko moško kegljaško reprezentanco je bila Nemčija v skupinskem delu ekipnega svetovnega prvenstva na Madžarskem pretrd oreh. Po porazu z 2:6 (3690:3783) se niso prebili v nadaljnje tekmovanje. Slovenci so namreč izgubili tudi s Slovaki, ki so bili v drugi tekmi dneva z 8:0 boljši od Švedov.

Selektor Robert Blaha je na igrišče najprej poslal izkušenega Aleša Blaža in obetavnega Mika Steržaja. Končalo se je z 1:1. Ljutomerčan je le za kegelj ugnal Daniela Bartha (638:637), Blaž pa ni bil kos odlični igri Christiana Wilkea (621:666).

Nato sta nastopila Kristjan Mijatovič in Matej Lepej. Mijatović je presenetil Jana Sandlerja in zamenjavo Lukasa Funka s 621:603, izkušeni Lepej pa je proti Manuelu Lallingerju izgubil z 1,5:2,5 in za pičlih pet kegljev (620:625).

V zadnji menjavi sta se Blaž Čerin (zamenjava Gregor Bajželj) in Žiga Požar skupaj z zamenjavo Primožem Kastanetom spopadla z Jürgnom Pointingerjem in Timom Brachtelom. Ni se izšlo po slovenskih načrtih, točki sta osvojila Nemca. Prvi s 616:582, drugi pa s 633:608.

V torek kegljače čaka le še tekma za razvrstitev v skupini s Švedi.

Kegljačice, ki so se že uvrstile med najboljšo osmerico, se bodo v ponedeljek v zadnji tekmi skupinskega dela pomerile s Hrvaško za prvo mesto v skupini.