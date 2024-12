Marija Ahačič Premrl in Matej Lepej kegljača leta

Kegljaška zveza Slovenije je razglasila najboljše posameznike in klube letošnjega leta. Predsednik zveze Zoran Mojškerc je priznanji za najboljša podelil članici Ljubelja Mariji Ahačič Premrl in kegljaču kranjskega Triglava Mateju Lepeju.

Marija Ahačič Premrl se je na svetovnem prvenstvu v slovaškem Breznu uvrstila v zaključne boje, potem pa jo je izločila izkušena Čehinja Hana Wiedermannova. Je državna prvakinja v kombinaciji, skupaj s klubskim kolegom Dominikom Kocem je osvojila tretje mesto v disciplini tandem.

Matej Lepej je na SP na Slovaškem izpadel v četrtfinalu proti Avstrijcu Philippu Vsetecki, kasnejšemu svetovnemu podprvaku. S Tomažem Žvanutom sta bila državna prvaka v dvojicah, Lepej je osvojil še državni naslov v kombinaciji ter bil podprvak med posamezniki.

Med mladimi do 23 let sta se izkazala Tea Repnik (Calcit Kamnik) in Vid Ponebšek (Radlje). Najboljša slovenska kluba sta kranjski Triglav med kegljači, ženski klub leta pa je kamniški Calcit.