Prvi slovenski medalji na EP v kegljanju

Slovensko kegljaško zastopstvo na evropskem prvenstvu v Apatinu se je veselilo prvega velikega uspeha. V tekmovanju mešanih dvojic sta Brigitte Strelec in Matej Lepej osvojila srebrno kolajno.

Slovenska tekmovalka je podrla 614, Lepej pa kar 651 kegljev, s 1265 podrtimi keglji sta zaostala le za Italijanoma Lauro Ruggatscher in Tamasem Kissem (1290). Bron je pripadel hrvaški dvojici Nataša Ravnić/Nikola Muše (1259).

Nataša Radič in Žiga Požar sta bila 20., Eva Sajko in Kristjan Mijatovič pa sta tekmovanje končala na 26. mestu.

Med kegljači do 23 leta sta se med tremi slovenskimi dvojicami najbolje odrezala Tea Repnik in Vid Ponebšek, ki sta s 1215 podrtimi keglji prav tako osvojila srebro.

V nadaljevanju prvenstva stare celine bo ženski in moški sprint, med slovenskimi predstavniki pa bodo tekmovali Strelec, Sajko in Radič ter Lepej, Mijatovič in Požar.