Luka Dončić do nenavadne zmage

Osem minut pred koncem obračuna zahodnih moštev, ki sta v dosedanjem delu sezone pokazali najmanj, se je Luka Dončić oblekel v trenirko in se udobno namestil na stol domače rezervne klopi, ki je po novih ''covid'' pravilih pravzaprav mini tribuna. A ko je Minnesota z delnim rezultatom 11:0 ogrozila zanesljivo zmago Dallasa, se je dve minuti pozneje vendarle moral znova sleči in se vrniti na parket. Rutinirano in z uporabo telesne moči je hitro vknjižil enajst točk in zaustavil gostujoči nalet. Tekma se je vseeno prevesila v napeto končnico, v kateri pa je Dallasa po koših Josha Richardsona tehtnico nagnil na svojo stran za zmago z rezultatom 127:122.

Vseeno to ni bil eden od Dončićevih čarovniških večerov. Po sanjski predstavi proti Golden State Warriors, ko je z 42 točkami izenačil svoj rekord v rednem delu, je bil tokrat napadalno manj razpoložen. V dobrih 37 minutah je dosegel 26 točk (met iz igre 9:22, za 3 točke 1:7, prosti meti 7:9), ujel osem odbitih žog, zbral pet asistenc, a tudi kar 7 izgubljenih žog. Zanimivo pa je, da v nobenem od osrednjih statističnih kategorij ni bil na prvem mestu v moštvu Dallasa. Prvi strelec in skakalec je bil tokrat Kristaps Porzingis (27 točk, 13 skokov), z osmimi asistencami pa je tekmo končal Richardson.

Foto: Guliver Image

Brez načrtovanega počitka za Dončića

Dejstvo, da je Minnesota z vsega šestimi zmagami daleč najbolj skromna zasedba zahodne konference in po odstotku zmag (25%) primerljiva z Detroitom in Washingtonom, ki sta najslabša v ligi, ni zavedlo tokrat znova zelenega Dallasa. Za razliko od mnogih predhodnih tekem v tej sezoni, ko se je trener Rick Carlisle upravičeno pritoževal nad obrambno omahljivostjo in mehkobo, je tokrat domača vrsta v večjem delu delovala čvrsto in enotno.

Z izjemo rezultata 5:3 je namreč Dallas vodil celotno tekmo, vse od devete minute naprej z več kot desetimi točkami naskoka. Že po slabem strelskem odprtju tekme je Dončić napadalno pobudo prepustil soigralci. Po njegovem košu s strani so Mavericks resda že v drugi četrtini vodili s kar 25 točkami naskoka (69:44), a pri polnjenju tekmečevega koša sta imela vendarle glavno besedo Tim Hardaway in Porzingis. Do odhoda na osrednji odmor sta namreč skupaj dosegla 36 točk, Luka ''le'' deset.

Foto: Guliver Image Prav z nadaljevanjem obrambne intenzivnosti ter napadalne razpršenosti je Dallas tudi v drugem polčasu ohranjal popoln nadzor nad tekmo. Jaylen Nowell in Anthony Edwards sta sicer prihajala do priložnosti za mete, a je domači stroj vselej ponujal pravi odgovor,s katerim je ohranjal lepo prednost. Ko je deset minut pred koncem Dončić vendarle zadel tudi svoj prvi met za tri točke, je pri rezultatu 105:82 s širokim nasmehom že zmagoslavno dvignil roki. Izkazalo se je, da nekoliko prezgodaj.

Ko je domači trener Dončiću že namenil počitek, je Dallas povsem popustil ter Minnesoti, ki je zadnjo četrtino dobila z rezultatom 45:32, dovolil, da se vrne v igro. V igro pa se je moral vrniti tudi Luka, ki je odločno prevzel vajeti ter z enajstimi točkami odbil prvi napad. In ko je dve minuti pred koncem kazalo, da možnosti za preobrat ni več, je Minnesota udarila še enkrat. Pod dveh Dončićevih zapravljenih napadih so 50 sekund pred koncem gostje zaostanek zmanjšali na vsega tri točke (120:123), a je nato s košem iz igre in dvema točkama s črte prostih metov Dallasu zmago zagotovil Richardson.

Kristaps Porzingis: tokrat prvi strelec in skakalec Dallasa Foto: Guliver Image

Nadaljevanje domačega niza

Dallas je tako na 25. tekmi sezone prišel do enajste zmage - druge zaporedne in tretje na zadnjih štirih tekmah. Z njo je ob vstopu v drugo tretjino letos nekoliko skrajšanega rednega dela (72 tekme) naredil nov korak s predzadnjega mesta v konferenci proti ekipam, ki naskakujejo mesto v končnici (neposredno se bo vanjo uvrstilo po 6 ekip iz konference), ali pa vsaj četverici kvalifikantov. Ob relativno majhnih razlikah v srednjem delu lestvice bi lahko Teksačani marsikaj nadoknadili že v nadaljevanju niza domačih tekem. V roku desetih dni bodo namreč Dončića in druščino v American Airlines Centru, kamor se postopoma vračajo tudi gledalci, obiskali še Atlanta, New Orleans, Portland in Detroit.

Liga NBA, 8. februar:



Dallas Mavericks : Minnesota Timberwolves 127:122

Porzingis 27 (13 skokov), Dončić 26 (8 skokov, 5 asistenc); Beasley 30, Edwars 22



Charlotte Hornets : Houston Rockets 119:94

Ball 24 (10 asistenc), Hayward 19; Oladipo 21, McLemore 15



Chicago Bulls – Washington Wizards

Memphis Grizzlies – Toronto Raptors

San Antonio Spurs – Golden State Warriors

Phoenix Suns – Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets (Vlatko Čančar) – Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder

