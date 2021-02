Zvezdniki nasprotujejo, Dončić nevtralen

Tekma zvezd v košarkarski ligi NBA je predvidena za 7. marec, a so nekateri zvezdniki, na čelu z LeBronom Jamesom in Giannisom Antetokounmpom, proti letošnji izvedbi. Slovenski čudežni deček Luka Dončić ostaja ob tem nevtralen, ga pa čaka ponoči lepo presenečenje, saj bo na tekmi proti Minnesoti na tribuni 1500 gledalcev.

Indianapolis je bil sprva predviden, da bo za leto 2021 gostil tekmo zvezd košarkarjev lige NBA, vendar je komisar lige Adam Silver 4. februarja sporočil, da se bo tekma preselila v Atlanto, kjer se bodo košarkarji pomerili 7. marca − Indianapolis bo po novem gostitelj All-Star vikenda leta 2024.

Dva slovenska košarkarja sta že bila del zvezdniškega trenutka. Kot prvi je na veliki oder leta 2018 stopil Goran Dragić, lani pa še Luka Dončić, ki je zaigral celo v prvi peterki, skupaj z LeBronom Jamesom. Član Dallasa tudi letos od navijačev prejema veliko število glasov. Po prvem tednu jih je imel že skoraj 1,4 milijona. Na zahodu je med branilci zaostajal le za Stephom Curryjem, s katerim sta v noči na nedeljo uprizorila pravo košarkarsko poslastico. Med vsemi košarkarji je sedmi, premočno pa vodita Kevin Durant in James, ki sta imela že več kot dva milijona glasov.

James nasprotuje tekmi

A košarkarjem letošnja tekma zvezd ne diši. Večina zvezdnikov lige NBA se je oglasila in nasprotuje All-Star tekmi. To so javno sporočili tako James, Giannis Antetokounmpo, James Harden kot tudi Kawhi Leonard.

Giannis Antetokounmpo in LeBron James ne bi letos nastopila na tekmi zvezd. Foto: Reuters

"Nimam energije, da bi bil navdušen nad letošnjo All-Star tekmo. Sploh ne razumem, zakaj jo imamo. Ko smo vstopili v sezono, so nam dejali, da je ne bo. Tako bi imeli ob natrpanem urniku nekaj počitka. V petih dneh med 5. in 10. marcem bi se lahko nekoliko odpočili in pripravili na drugi del sezone. Zdaj so nam dali v koledar All-Star tekmo. To je bil udarec v obraz," je bil nejevoljen James, ki je poudaril, da bo vseeno zaigral na tekmi, če jo bodo dejansko organizirali, a z veliko nejevolje.

Jasno je, da je letošnji urnik lige NBA zelo natrpan in si tekme vrstijo druga za drugo. Liga se je začela konec decembra, v kratkem času pa bodo spravili pod streho 72 tekem rednega dela in nato še končnico, v kateri bodo Jamesovi LA Lakers branili zvezdico.

"Kar bo, bo"

Dončić vse do sobotne zmage proti Golden State Warrirors ni izrazil svojega mnenja glede tekme lige NBA. In mnenje košarkarja, ki je lani dobil kar 6,1 milijona glasov, je zagotovo relevantno.

Foto: Guliver Image

A je po drugi strani dejstvo, da je šele tretjo sezono v ligi NBA, in ima glas veteranov, izkušenih ter vodstva lige v tem primeru večjo težo. Zato se je verjetno tudi odzval nevtralno. "Kar bo, bo. Če bom izbran, bom hvaležen in izkoristil priložnost. Če ne bom, bom užival v prostem času," je dejal Dončić in s tem nakazal, da bo tiho počakal, da se negotovost razblini in dirigentsko palico v tem primeru prepustil izkušenim zvezdnikom lige NBA.

Dallas odpira vrata navijačem, a z omejitvami

Zato pa se veseli dejstva, da bo po daljšem obdobju spet dočakal navijače v domači areni American Airlines Center. V noči na torek, ko gostijo Minnesoto Timberwolves, bodo odprli dvorano za 1500 gledalcev – tiste, ki so se prvič že cepili s cepivom proti bolezni covid-19 in jih je povabilo vodstvo Mavericks. V večini bodo to zdravstveni delavci, policisti, gasilci, dostavljalci hrane …

Rick Carlisle pozdravlja vrnitev navijačev, ki bodo cepljeni proti covid-19. Foto: Guliverimage

"Mislim, da je to odlično. Lepa nagrada za pomembno delo, ki so ga naredili. Povrhu vsega so cepljeni. Če bomo začeli spuščati navijače v dvorano, potem je ta segment dobrodošel."