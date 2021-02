Nora tekma v Dallasu! Vroči Dončić izenačil rekord, Curryju ni pomagalo niti 57 točk! #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v napetem srečanju premagali Golden State Warriors (134:132), dvoboj pa je zaznamoval vroč strelski obračun Luke Dončića (42 točk) in Stepha Curryja (57 točk). Slovenski as je izenačil svoj strelski rekord v rednem delu lige NBA, Dallas pa dočakal deseto zmago, s katero je popravil klavrn občutek po nedavnem ponižanju proti Golden Statu. Denver je kljub rekordnim 50 točkam Nikole Jokića ostal praznih rok v Sacramentu. Vlatko Čančar se ni vpisal med strelce.

Dallas Mavericks : Golden State Warriors 134:132 (106:101, 70:64, 35:31)

Učinek Luke Dončića: 42 točk (met za tri 7/12, met za dve 5/11, prosti meti 11/14), 7 skokov, 11 asist., 7 izg. žog, 1 ukr. žoga v 38 minutah in 11 sekundah

Košarkarji Golden State Warriros so pred dvema dnevoma v Dallasu z oslabljeno zasedbo ponižali Mavericks (147:116) in dali misliti tekmecu, pri katerem ni bilo občutiti pozitivne energije. Luka Dončić ter druščina sta se znašla na eni najnižjih točk v tej sezoni, iz katere pa so se hitro povzpeli. Že na naslednji tekmi so se revanširali Bojevnikom iz Kalifornije. Ni šlo gladko, Golden State se je znova, čeprav je tudi tokrat pogrešal večino najvišjih košarkarjev, izkazal za zelo zahtevnega in žilavega tekmeca, ki je Dallas paral živce zlasti z natančnimi meti izza velike črte.

Napeto je bilo do zadnje sekunde, na koncu pa so Mavericks po epskem srečanju, v katerem sta najboljša strelca na obeh straneh, Luka Dončić in Stephen Curry, skupno dosegla kar 99 točk, zmagali s 134:132 in dočakali okroglo deseto zmago v tej sezoni. Ker imajo tudi 14 porazov, se še vedno nahajajo pri dnu zahodne konference, a bi jim lahko zmaga ob dejstvu, da jih čaka še pet zaporednih tekem na domačem parketu, dvignila krila in pomagala do boljšega izkupička v nadaljevanju sezone.

Curry zadel kar 11 trojk, Dončić pa sedem!

Telički so po četrtkovem ponižanju (116:147) zaigrali bolje, zlasti v napadu, kjer je znova prišla do izraza raznovrstnost igre in nesebičnost Dončića. Mladi Ljubljančan v tej sezoni še ni dosegel tako veliko točk. Na koncu jih je zbral kar 42 in s tem izenačil rekord kariere, kar se tiče dvobojev v rednem delu lige NBA. V končnici jih je dosegel že 43 (na nepozabni tekmi proti LA Clippers), tokrat pa jih je za še kako potrebno zmago nad Golden State Warriors, s katero je v slačilnico Dallasa zapihal bolj prijeten veter, ob zelo dobrem metu za tri točke (zadel je 7 od 12 metov), dal 42. S tem pa še zdaleč ni bil najboljši strelec tekme.

Na drugi strani je v zvezdniškem obračunu blestel Stephen Curry. Izkušeni ostrostrelec je ob spoznanju, da Bojevniki znova ne morejo računati na večino centrov, vrgel 19 trojk, zadel pa jih kar 11! Na koncu je zbral neverjetnih 57 točk, kar je drugi najboljši dosežek v tej sezoni, a vseeno ostal brez zmage. Golden State je bil prekratek za dve točki, o tem, kateri zvezdnik je bil na napetem srečanju v Teksasu bolj pomemben za svojo ekipo, pa priča podatek, kako je Dallas v dobrih 38 minutah, ko je bil na parketu Dončić, boljši za +18, Golden State pa v 37 minutah s Curryjem le za +7. Ljubljančan, ki bo konec meseca dopolnil 22 let, je v veliki želji po razigravanju soigralcev storil nekaj napak in izgubil sedem žog, a je vse skupaj nadoknadil z izjemnim strelskim učinkom, pa tudi 11 asistencami in 7 skoki.

Luka Dončić je že v prvem polčasu dosegel 21 točk

Liga NBA, 6. februar: Dallas Mavericks : Golden State Warriors 134:132

Dončić 42, 11 asist., 7 sk., Porzingis 18, 10 sk.; Curry 57 (za tri 11/19), Wiggins 22, Bazemore 20



New York Knicks : Portland Trail Blazers 110:99

Randle (11 sk.) in Payton 22; Lillard 29, 9 asist., Trent Jr. 19



Sacramento Kings : Denver Nuggets 119:114

Barnes 28, Fox 24, Haliburton 23, Holmes 21, 10 sk.; Jokić 50 (met iz igre 20/33), 12 asist., 8 sk., Millsap 14, Čančar 0 (0/1 za tri točke), 2 sk., 1 blok., 1 ukr. žoga v 5 minutah in 26 sekundah



