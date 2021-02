Blamaža Dončićeve druščine

"Ni bilo popolno, a kar za nas trenutno šteje, je krvavo potrebovana zmaga," je po tem, ko je z Dallasom na gostovanju v Atlanti prekinil niz šestih porazov ali kar devetih na enajstih tekmah, dejal Luka Dončić. Sprva je sicer kazalo, da bi bil lahko 24 ur pozneje Golden State tekmec za odpravo vsega tistega, kar "ni bilo popolno". Luka je namreč zadel dve trojki z velike oddaljenosti, pokazal živahnost v raketi in v igro vključeval soigralce.

A tudi v najbolj blestečih trenutkih je bilo jasno, da je Dallas tokrat stavil izključno na učinkovitost strelskega stroja. Ko je ta deloval, je so bili Teksačani v prednosti. Ko se je zaustavil, je bila z vsemi reflektorji osvetljena katastrofalna obramba. Ta je na koncu gostitelje pripeljala do prave blamaže. Oslabljeni Golden State jim je namreč igraje natresel kar 147 točk, pa čeprav si je lahko ostrostrelec Stephen Curry že krepko pred koncem privoščil oddih, in tekmo dobil z 31 točkami prednosti.

Met za tri tokrat 3:7. Foto: Guliver Image Luka Dončić je po dobrih 32 minutah na parketu sicer dosegel 27 točk (met iz igre 8:20, za 3 točke 3:7, prosti meti 8:9) ter zbral po šest skokov in asistenc. A osebne številke so šle ob pravi ekipni blamaži hitro v pozabo. Ljubljančan se je tako ekspresno vrnil v stari film, v kateri mu sicer v uspešnih odsekih tekme uspe prilesti do zgledne statistike, medtem ko pa prave ekipne igre ne dočaka. Dallas tako ostala pri devetih zmagah, na svojem računu pa ima zdaj že 14 porazov, kar ga uvršča med najbolj skromna moštva lige.

Dallas je sicer že na začetku tekme tekmecu iz Kalifornije prepustil pobudo, nato pa v pravem strelskem obračunu, v katerem sta bili obe obrambi povsem drugotnega pomena, vendarle prestavil v višjo prestavo. Delni rezultat 8:0 z vodstvom 42:36 je naznanil igro valov. Pri GS Warriors sta izstopala Stephen Curry in v tekmi kariere Kelly Oubre (na koncu 40 točk), pri gostiteljih sta odločno odgovarjala Dončić in razpoloženi Jalen Brunson.

Štirinajsti poraz v v sezoni. Foto: Guliver Image

V tretji četrtini je LD77 sprva dokončno prebudil Porzingisa, ki pa je bolj kot to, da bi v raketi s svojo višino in gibljivostjo izkoriščal popolno centrsko opustošenje pri bojevnikih (manjkali so James Wiseman, Kevon Looney …), preizkušal strelsko natančnost z razdalje. Toda po vodstvu gostiteljev z rezultatom 85:83 je Dallas izgubil napadalno rdečo nit, s katero je dotlej uspešno prekrival katastrofalne obrambne vrzeli, Golden State pa se je dokončno razigral. Moštvo, ki ga vodi Steve Kerr, je tretjo četrtino dobilo z rezultatom 36:20 in tako v zadnji del vstopilo s prednostjo 14 točk (110:96).

V nedeljo znova proti GS Warriors. Foto: Guliver Image Zgodba o razglašenem Dallasu z razstavljeno obrambo se je nadaljevala tudi v zadnji četrtini. Kerr si je ob tem lahko privoščil celo daljše obdobje igro z rezervisti. In kot je šest minut in pol pred koncem Rick Carlisle pri rezultatu 103:127 zahteval minuto odmora, je bilo jasno, da bo skušal svoje izbrance prepričati v zadnji lov. Da pravih besed ni našel, je bilo jasno že minuto pozneje. Znak dokončne predaje je bilo vabilo Dončiću na klop za rezervne igralce s pripadajočo trenirko.

Junak visoke kalifornijske zmage je bil predvsem Kelly Oubre (met iz igre 14:21, za 3točke 7:10), ki je v izjemni strelski predstavi dosegel kar 40 točk. Dvanajst manj jih je prispeval Curry. Pri Dallasu pa so ob Dončići dvomestno število točk presegli še Porzingis (25), Tim Hardaway (19) in Jalen Brunson (18). Edina tolažba poražencev je dejstvo, da bo priložnost za povratni dvoboj prišla prav kmalu. Tekmeca se bosta namreč udarila tudi v noči na nedeljo (2.30).

Liga NBA, 4. februar: Dallas Mavericks : Golden State Warriors 116:147

Dončić 27 (6, skokov, 6 asistenc), Porzingis 25; Ourbe 40, Curry 28



Atlanta Hawks : Utah Jazz 91:112

Collins 17; Clarkson 23, Bogdanović 21



Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies - Houston Rockets

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets

