Dončić se je prebudil iz nočne more

Ko je ob koncu druge četrtine s svojo prvo trojko (in na koncu tudi edino) v četrtem poskusu za nekaj trenutkov prihitel sireno in vknjižil že 17. točk na tekmi, je Luka Dončić znova spominjal na tistega razigranega in včasih kar malce navihanega napadalca, pri katerem tekmec nikoli ne ve, iz katerega žepa bo potegnil svojega aduta, ne pa na brezvoljnega poraženca s sklonjeno glavo. Predvsem zaradi tega, ker se je malo pred tem dvakrat elegantno obrnil okrog svoje osi v raketi Atlante in brezhibno zadel, obenem pa v več predhodnih napadih z očmi iskal globino, v katero je nato potisnil žogo do Kristapsa Porzingisa.

Tudi njegova zaključna statistika je bila znova spoštovanja vredna in predvsem dokaz vsestranskosti (27 točk; met iz igre 8:20, za 3 točke 1:5, prosti meti 10:10, 8 skokov, 14 asistenc, 2 ukradeni žogi in 1 blokada). Toda precej bolj kot polnjenja statističnih stolpcev je bil Ljubljančan, ki bo ob koncu tega meseca dopolnil 22 let, vesel zmage. Prve Dallasa v Atlanti po skoraj osmih letih in predvsem prve po črnem januarsko-februarskem nizu. Zanjo je slovenski reprezentant pripravi odličen temelj, a v zadnji četrtini, ko so se gostitelji v obrambi lepili nanj in ga kot po pravilu podvajali, je stavil na soigralce. In dobil.

Evropski obračun: Dončić vs Gallinari Foto: Guliver Image Konec črnega niza

Po petih zaporednih zmagah in šestih na sedmih tekmah se je za Dallas črni niz začel 16. januarja, ko je bil Dončićev trojni dvojček premalo za zmago nad Milwaukeejem. Vključno s tisto tekmo so LD77 in soigralci izgubili kar devet od enajstih tekem. Vmes so sicer premagali San Antonio in Indiano (21. in 23. 1.), nato pa nanizali šest bolečih zaporednih porazov. To so bile tekme, na katerih je Luka večinoma že pred zadnjimi sekundami namesto proti semaforju, na katerem so bile ob njegovem imenu sicer zapisane lepe individualne številke, nemočno pogledal v tla, kjer je sicer videl kaplje svojega znoja, ne pa tudi, v duhu Winstona Churchilla, krvi in solz. Tokrat je v slačilnico odkorakal z nasmehom. Pa čeprav brez novega trojnega dvojčka, od katerega sta ga ločila dva skoka.

Brez drame ne gre ...

Dallas je tokrat dobro odprl tekmo, si hitro priboril devet točk naskoka (13:4) in tekmecu prvo priložnost za vodstvo ponudil šele na sredini druge četrtine (33:35). Takrat je Atlanta prevzela pobudo in prešla v vodstvo, ki ga je pred odhodom na odmor omilil prav Luka. Dallas je nato nekaj učinkovitih akcij navezal tudi v tretji četrtini, predvsem ob delnem rezultatu 12:3, ob koncu katerega je bil rezultat 65:61. Naslednji uspešen niz je Teksačanom, pri katerih je bil razigral Tim Hardaway, uspel na prelomu med zadnjima četrtinama. Tako so deset minut pred koncem prvič vodili z desetimi točkami prednosti (95:85). Ko je tri minute pozneje Dončić podal Porzingisu za agresivno zabijanje, je bil na semaforju že rezultat 103:91.

A Atlanta ni popuščala, za borbenost pa je bila nagrajena z vnovič odprto tekmo v zadnjih minutah. Vsega 42 sekund pred konce je Trae Young zadel trojko in ekipo pripeljal na tri točke zaostanka (112:15). V naslednji akciji je Dončić po bliskovitem preboju v raketo zgrešil polaganje, odbitek pa je skozi obroč pospravil Porzingis (117:112). Domači vrsti je tako preostala le še taktika osebnih napak, ki pa se ob natančnosti tekmece ni obrestovala.

Liga NBA, 3. februar: Atlanta Hawks : Dallas Mavericks 116:122

Collins 35 (12 skokov), Young 21; Dončić 27 (8 skokov, 14 asistenc), Porzingis 24 (11 skokov)



Charlotte Hornets : Philadelphia 76ers 111:118

Ball in Hayward 22; Embiid 34, Harris 26



Milwaukee Bucks : Indiana Pacers 130:110

DiVincenzo 36, Antetpkounmpo 21 (14 skokov, 10 asistenc); Sabonis 33 (12 skokov)



Chicago Bulls - New York Knicks

Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers

Miami Heat - Washington Wizards

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns

Sacramento Kings - Boston Celtics

