Znano je, kje in kdaj bi se Dončić lahko "družil z zvezdami"

vodstvo nba in združenje igralcev blizu dogovoru

Chicago je bil prizorišče lanskega all-star konca tedna. Letos bodo, kot kaže, v Atlanti v enem dnevu izpeljali tekmovanje v spretnosti in tekmo vseh zvezd.

Vodstvo lige NBA in Združenje igralcev tekmovanja sta po informacijah ameriškega novinarja Adriana Wojnarowskega na dobri poti do dogovora o izvedbi marčevske tekme zvezd. Ta naj bi potekala 7. marca v domovanju Atlanta Hawks, v dvorani State Farm Arena. Pred tekmo naj bi izvedli tudi tekmovanje v spretnosti. Glasovanje že poteka, med favoriti za nastop je pričakovano slovenski as Luka Dončić.

Vodilni možje najkakovostnejše košarkarske lige na svetu so že pred časom odpovedali All-Star konec tedna v Indianapolisu, ki bo moral počakati na leto 2024. Kljub temu so ohranili upanje, da bi marca izvedli vsaj tekmo zvezd. Po pisanju ameriškega novinarja Adriana Wojnarowskega se bo to najverjetneje tudi zgodilo.

Wojnarowski je na družbenem omrežju zapisal, da sta vodstvo NBA in združenje igralcev NBPA blizu dogovoru, da se marca na enem mestu vendarle zberejo vse zvezde. Ekshibicijski obračun bi po njegovih informacijah potekal 7. marca v dvorani State Farm Arena v Atlanti. Kot je še zapisal, je predvideno, da isti dan izvedejo tudi tekmovanje v spretnosti. Na uradno odločitev bo treba še nekoliko počakati.

Luka Dončić med favoriti za nastop na tekmi vseh zvezd. Foto: Reuters

Glasovanje že poteka

Klasično glasovanje za prvi peterki tekme vseh zvezd se je začelo. Gre za glasovanje, ki bo morda res privedlo do peterk zvezdniške tekme. Tudi letos bodo najboljšo deseterico določili trije stebri. Glasovi navijačev, ki lahko na različnih platformah glasujejo od danes do 16. 2., bodo vredni 50 odstotkov, po 25 odstotkov pa bodo s svojimi glasovi prispevali košarkarji in novinarji, ki poročajo o ligi NBA.

Vodstvo lige je pred začetkom glasovanja predstavilo tudi širši nabor kandidatov za elitne izbrance. V zvezdniški druščini se je znova znašel ljubljanski zvezdnik Dallasa Luka Dončić.