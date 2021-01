Dončić med favoriti, pa čeprav tekme morda ne bo dočakal

Kljub nekaj okužbam, prestavljenim tekmam in osamitvam košarkarjev, ki so posledica strogih covidnih protokolov, nova sezona v ligi NBA dokaj uspešno poteka že dober mesec. Za moštvi je v povprečju 18 tekem, kar je četrtina rednega dela sezone. Urnik je zdaj postavljen do začetka marca, do takrat pa bo znan tudi razpored tekem do 16. maja, ko naj bi se končal redni del sezone.

Še naprej pa ostaja vprašanje, ali bo na prelomu med polovicama sezone, med 5. in 10. marcem, na sporedu tudi tradicionalna tekma vseh zvezd. Vodstvo lige je sicer že pred časom odpovedalo All-Star konec tedna, ki bi ga moral gostiti Indianapolis. Ta bo zdaj na vrsto prišel leta 2024. Vseeno pa še obstaja možnost, da bi se največji zvezdniki lige marca pomerili na ekshibicijski tekmi in tako nadaljevali tradicijo. Uradna odločitev naj bi padla v kratkem.

Se bo tradicija nadaljevala? Foto: Guliverimage/Getty Images

Kljub negotovosti se prav danes začenja klasično glasovanje za prvi peterki tekme vseh zvezd. Gre za glasovanje, ki bo morda res privedlo do peterk zvezdniške tekme, veliko pa je možnosti, da bo ostalo le pri virtualnih zmagovalcih.

Tudi letos bodo najboljšo deseterico določili trije stebri. Glasovi navijačev, ki lahko na različnih platformah glasujejo od danes do 16. 2., bodo vredni 50 odstotkov, po 25 odstotkov pa bodo s svojimi glasovi prispevali košarkarji in novinarji, ki poročajo o ligi NBA.

Vodstvo lige je pred začetkom glasovanja predstavilo tudi širši nabor kandidatov za elitne izbrance. V zvezdniški druščini se je znova znašel ljubljanski zvezdnik Dallasa Luka Dončić, pa čeprav, kot so zapisali na uradni strani lige, na začetku sezone še ni povsem upravičil pričakovanj kandidata v boju za lovoriko najkoristnejšega košarkarja, pri čemer je problematičen predvsem met z razdalje.