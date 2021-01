Luka Dončić je na gostovanju pri vročih košarkarjih Utah Jazz doživel nov poraz (104:116). Slovenski košarkar je obračun končal pri 30 točkah, a igra, ki jo je prikazal skupaj s soigralci Dallas Mavericks, ni bila na želeni ravni. Francoski zid, ki ga je predstavljal Rudy Gobert z 29 točkami in 20 skoki, je bil previsok. V ligi NBA je v noči na četrtek potekal dvoboj slovenskih ekip med Miami Heat in Denver Nuggets. Na parketu smo za kratek čas videli le Vlatka Čančarja. Goran Dragić zaradi poškodbe namreč ni zaigral in s klopi spremljal visok poraz oslabljenega Miamija.

Luka Dončić se je z Dallas Mavericks pomeril z razigrano ekipo Utah Jazz, ki je v odlični formi in po novem neporažena že na zadnjih desetih tekmah. Z novo zmago se je na vrhu zahodne konference izenačila s prvaki LA Lakers. Medtem so košarkarji Dallasa izgubili tretjo zaporedno tekmo (šesto od zadnjih osmih) - v pretekli sezoni so bili edini v ligi NBA, ki niso zapuščali parketa sklonjenih glav trikrat zapored.

Vrnitev trojke, vse odločeno v prvem polčasu

Pred tekmo v Utahu so v taboru Teksačanov pozdravili vrnitev Josha Richardsona, Doriana Finneyja-Smitha in Dwighta Powella, ki so bili zaradi covid-19 ukrepov dalj časa na stranskem tiru. A je jasno, da košarkarji potrebujejo tekme, da se vrnejo v ritem, kar se je na koncu tudi izkazalo. Trojica je v skupno malho prispevala pičlih devet točk.

Vrhunci igre Luka Dončića

Pri Mavericks jih je pričakovano največ Dončić, ki pa tokrat ni bil tisti pravi Luka, pa čeprav je dosegel 30 točk. Statistiko je v največji meri polnil šele takrat, ko je bilo jasno, da bo Utah vknjižil nov skalp.

V očeh košarkarjev Dallasa ni bilo videti pravega žara. Morda jim je zaradi visoke nadmorske višine – Salt Lake City leži na 1288 metrih - zmanjkalo zraka in moči. Utah, pa čeprav je igral brez prvega zvezdnika Donovana Mitchella, je namreč že v prvi četrtini, ki jo je dobil z 32:19, dal vedeti, da ne misli prodati kože. Ob koncu prvega polčasa so imeli Jazz odprto pot za nadaljevanje izjemne serije. Vodili so namreč z 69:48.

Francoz Gobert nerešljiva uganka, s klopi vroči Clarkson in s trojkami razigran Ingles

Skok, skok in še enkrat skok. To je bila ključna stvar, ki je bodla v oči. V prvem polčasu so ga domačini dobili s 30:12, kar je bil lep pokazatelj, kdo je v tej noči nosil več energije v sebi. Prednjačil je Francoz Rudy Gobert, ki je tekmo končal pri 29 točkah in 20 skokih – od tega šest v napadu.

Rudy Gobert je z dobrim pokrivanjem rakete sejal paniko v vrste Dallasa. Foto: Guliverimage

Nevšečnosti je povzročal tudi Jordan Clarkson, ki je prišel s klopi in se pohvalil z 31 točkami ter bil prvi strelec dvoboja. Klop Dallasa je imela že drugo tekmo zapored težave v obrambi, saj je na prejšnjem obračunu Michael Porter jr. s klopi dosegel 30 točk in ob tem zadel šest trojk. Trojke so bile prav tako tiste, s katerimi so se lahko gostitelji pohvalili. V prvih 24 minutah so jih zadeli deset. Vroč je bil Avstralec Joe Ingles, ki je prav vseh 21 točk zadel s sedmimi trojkami.

Ko so košarkarji Utah Jazz ob koncu tretje četrtine prišli do stotice in vodili tudi s 25 točkami razlike (98:73), o kakšnem čudežnem preobratu ni bilo več govora.

Dončić: Veliko stvari gre narobe

Dončić je večino košev dosegel v tretji četrtini, v kateri je dodal 15 od skupno 30 točk. A ni bil tisti pravi, ko je bilo to najbolj potrebno. V prvem polčasu, v katerem se je tekma lomila in odločila, je bil pri 12 točkah, treh asistencah in enem skoku. S soigralci niso bili na pravih obratih, kar je dal jasno vedeti tudi glavni trener Rick Carlisle: "Tekme nismo začeli z dovolj moči, v obrambi prav tako nismo bili pravi."

"Ne vem, kaj bi rekel," se je Dončić odzval na vprašanje o slabšem začetku in nadaljeval: "Veliko stvari gre narobe. Dvigniti se moramo in biti občutno boljši od tega, kar kažemo."

Vrhunci igre Utah Jazz : Dallas Mavericks

Vsega 48 ur po tekmi se bosta Dallas in Utah še enkrat pomerila, zato bodo morali Dončić in soigralci hitro obrniti list in pokazati drugačno predstavo, če bodo v noči na soboto želeli parirati trenutno najboljši ekipi v ligi.

Dragić obsedel, Čančarju dve minuti

Že pred koncem dvoboja v Utahu smo dobili zmagovalca na tekmi v Miamiju med domačo Vročico in Denver Nuggets. Na vrsti je bil torej slovenski derbi, saj sta člana obeh ekip Goran Dragić in Vlatko Čančar. A je bil vidno okrnjen, saj kapetan zlate slovenske reprezentance zaradi bolečin v predelu dimelj ni stopil na parket. Prav tako ni zaigral Tyler Herro, ki ima težave z vratom. Za Miami je bil to hud udarec, ki že dalj časa ne more računati na pomoč prvega zvezdnika ekipe Jimmyja Butlerja - poškodovan gleženj.

Oslabljena Vročica je tako izgubila zadnjih sedem izmed devetih obračunov, ki jih je odigrala brez ameriškega superzvezdnika. Denver je izkoristil oslabljeno zasedbo Miamija in prišel do visoke zmage s 109:82.

A se vnovič ni naigral Čančar, ki je za vsega dve minuti stopil na igrišče, v tem času pa enkrat vrgel na koš in ga zgrešil.

Le Vlatko Čančar je v Miamiju stopil na parket, saj Goran Dragić zaradi bolečin v predelu dimelj ni zaigral. Zato pa je spremljal poraz svojega moštva s klopi. Foto: Vid Ponikvar Zato pa sta bila dva obračuna v noči na četrtek še posebej razburljiva. V Atlanti smo zmagovalca videli šele po podaljšku. In zasluga, da je zmaga odšla v roke košarkarjev Brooklyn Nets, gre jasno vročemu trojčku Kevin Durant-James Harden-Kyrie Irving. Skupaj so dosegli 89 od 132 točk Brookylna.

Napeto je bilo tudi v Philadelphii, kjer so se aktualni prvaki LA Lakers v zadnji četrtini vrnili v igro za zmago, vendar niso mogli preskočiti 76ers. Tobias Harris je bil junak, ki je v zadnjih sekundah pokopal prvake, pri katerih je bil s 34 točkami najboljši strelec LeBron James. Z največ točkami v noči na četrtek pa se je pohvalil Bradley Beal, a njegovih 47 točk ni bilo dovolj, da bi Washington premagal New Orleans Pelicans.

Liga NBA, 27. januar:

Miami Heat : Denver Nuggets 82:109

Nunn 17, Dragić zaradi poškodbe ni igral; Jokić 21, 11 sk., Porter jr. 17, Čančar 0 (met za 2 0/1), skok v 2 min.



Cleveland Cavaliers : Detroit Pistons 122:107

Sexton 29, Drummond 23, 16 sk.; Grant 26



Orlando Magic : Sacramento Kings 107:121

Vučević 26, Fournier 25; Hield 29, Barnes 21



Charlotte Hornets : Indiana Pacers 106:116

Rozier 20; McDermott 28, Brogdon 25



Toronto Raptors : Milwaukee Bucks 108:115

Powell 26, Lowry 21; Antetokounmpo 24, 18 sk., 9 as., Middleton 24, 10 sk., 7 as.



Philadelphia 76ers : Los Angeles Lakers 107:106

Embiid 28, Harris 24, Simmons 17, 11 sk., 10 as.; James 34, Davis 23



Atlanta Hawks : Brookyln Nets 128:132 /po podaljšku/

Young 28, 14 as., Reddish 24; Durant 32, Harden 31, 15 as., 8 sk., Irving 26



San Antonio Spurs : Boston Celtics 110:106

DeRozan 21, Aldridge 20; Tatum 25, Brown 24



Utah Jazz - Dallas Mavericks 116:104

Clarkson 31, Gobert 29, 20 sk., 3 bl. in ukr. žoge; Dončić 30 točk (za tri točke 2/7, za dve 11/17, prosti meti 2/2), 4 sk., 6 as., ukr. žoga, 4 izg. žoge v 34 min., Hardaway jr 19, Porzingis 18



Phoenix Suns : Oklahoma City Thunder 97:102

Paul 32; Horford in Gilgeous-Alexand 21



New Orleans Pelicans : Washington Wizards 124:106

Ingram in Williamson 32; Beal 47



Golden State Warriors : Minnesota Timberwolves 123:111

Wiseman 25, Ourbe jr. 20, Curry 16; Beasley in Edwards 25

Lestvica: