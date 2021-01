Marsikaj v sredo zvečer v delovanju Cedevite Olimpije ni bilo tako, kot si je trener Jurica Golemac zamislil. Poleg nekaj izgubljenih žog in nesmiselnih metov so zagrebškega stratega s slovenskim potnim listom ob živce spravljale predvsem obrambne vrzeli in nedoslednosti ter napake pri prevzemanjih, ki so privedle do številnih nihanj in tekmo pripeljale v negotovo končnico. A nekaj je tudi proti Bourgu delovalo tako, kot je v večjem delu sezone. To so stabilnost, zanesljivost in energija, ki jih v ekipno igro vlaga Jaka Blažič.

Kapetan Ljubljančanov je bil znova nesporni igralec tekme, ob zmagi z rezultatom 94:91 so mu v statistiko ob slabih 34 minutah na parketu vpisali kar 30 točk (met za tri točke 5:8, za 2 točki 3:5, prosti meti 9:10), sedem skokov in štiri asistence, v oči pa sta bodla še podatka o kar enajstih izsiljenih osebnih napakah in izjemnem končnem statističnem indeksu – 41.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Uživam!"

"Uživam na parketu. To se vidi tudi v igri. Vesel sem, da lahko na takšen način ekipi pomagam do zmag," je ob pogledu na statistiko skromno skomignil z rameni in hitel pripovedovati, kako pomembno je za Olimpijo, da je po Budućnosti na kolena v Stožicah spravila še Bourg. A v isti sapi je namignil, da se tekma vendarle ni razvijala v želeno smer, ter kaj hitro našel tudi razloge za to.

"Imamo veliko napadalnega talenta. Toda tekme se zmagujejo v obrambi. Tu imamo še veliko rezerv. Dovolili smo jim preveč točk. To moramo pred povratno tekmo popraviti," je dejal prvi strelec vitaminskih zmajev, ki so se taktično dobro pripravili na tekmeca in po kapetanovih besedah izkoriščali predvsem dejstvo, da imajo gostje praviloma veliko težav z branjenjem akcij "pick 'n' roll" z visokim košarkarjem.

Golemac: Vse to si je zaslužil s trdim delom

"Jaka je pravi kapetan. Uspeva mu izjemna sezona. Veliko dela. V košarki pa še nisem videl, da delo ne bi bilo poplačano. Kar se torej dogaja z njim, je povsem zasluženo. Vse si je sam prigaral. Ekipa ga spremlja in mu verjame," pa o 30-letnem kapetanu Olimpije razmišlja trener Golemac, ki po 21. zmagi v sezoni (na 28 tekmah) prav tako ni mogel spregledati osvetljevanja napak.

Težave pri intenzivnosti v obrambi in nekaj napačnih napadalnih odločitev je vendarle opravičil z divjim ritmom tekem in kakovostno nasprotnika. "Zmaga je bila vseeno povsem zaslužena. Navsezadnje smo vodili večji del tekme. Vedeli smo, da ne bo lahko. Bourg je pač lovil zadnji vlak za napredovanje," pravi Golemac.

"Pomembno je, da smo ohranili trezne glave. Predvsem pa so fantje pokazali pravi značaj," še dodaja strateg ljubljanskega moštva, ki se zdaj pripravlja na jadransko gostovanje beograjskega Partizana, medtem ko pa bo prihodnji teden v EuroCupu tekmec znova JL Bourg en Bresse.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Z vsako novo zmago lahko košarkarji Cedevite Olimpije še bolj obžalujejo novo začasno športno realnost, ki je tekme v praznih dvoranah uveljavila kot nekaj običajnega. Predvsem Jaka Blažič, ki se še posebej rad nasloni na navijaški veter s tribun. Spomnimo se le njegovega stalnega koketiranja z beograjskim občinstvom, ko je nosil dres Crvene zvezde, ali pa zlatih reprezentančnih trenutkov na EuroBasketu 2017.

Tudi v tej sezoni bi prav zagotovo prenekatero vračanje v obrambo po uspešni napadalni akciji pospremil s svojo značilno kretnjo, ko z dvigovanjem rok in pogledom proti navijačem narekuje še glasnejšo podporo.

Letos še posebej, saj igra v življenjski formi. Sredina predstava proti francoskim gostom je bila morda statistično res izstopajoča, a po drugi strani njegov letošnji standard. Blažič igra v življenjski formi, predvsem pa najbolj zrelo in kapetansko košarko v karieri. Žal je le junak dvorane duhov, realnih možnosti, da bi se navijači v doglednem času vrnili v Stožice, pa ni na vidiku. Tako tudi Blažič namesto eksplozije navijaškega navdušenja po zadeti trojki ali atraktivnem polaganju posluša le vzklike soigralcev, škripanje parketa in psovke gostujočega trenerja, ki svoje varovance sprašuje, kako jim je zelena številka 11 znova pobegnila.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvi obraz novega projekta

Svoji značilni vihravost in energijo je ob nespornih smernicah trenerja Golemca znal uokviriti in uskladiti z ekipno smerjo. Zato ne preseneča, da je na lestvicah najboljših posameznikov tako v ligi ABA kot tudi EuroCupu tik pod vrhom. Njegovo jadransko povprečje znaša 18,3 točke, 4,3 skoka in 3,5 asistence, v evropskem pokalu pa 18,8 točke, 5,2 skoka in 2,4 asistence.

Toda bolj kot zavidljiva statistika o njegovem dokončnem preporodu pričajo odnos do igre in ekipe, izjemna energija in predvsem stabilnost. V napadu se je zelo hitro ujel z izjemnim organizatorjem igre Kendrickom Perryjem, še za odtenek bolje pa ga pozna njegova zamenjava Luka Rupnik.

Vse bolj se zdi, da je prav projekt Cedevite Olimpije kot naročen za dokončno uveljavitev zlatega reprezentanta. Priložnost, da blejski Ljubljančan, ki je imel sicer lani na mizi ponudbo Virtusa iz Bologne, tudi na klubski ravni pusti neizbrisen pečat. Za nameček doma, v zgledno urejenem klubskem okolju in po dolgih letih kot domači kapetan s tako vidno in vodstveno vlogo.