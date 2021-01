Cedevita Olimpija po hudem boju strla Francoze

Košarkarji Cedevite Olimpije so na tretji tekmi drugega dela EuroCupa po dramatični končnici s 94:91 premagali francoski Bourg in vknjižili drugo zmago v tem delu tekmovanja. Junak srečanja je bil s 30 točkami kapetan Jaka Blažič.

Po nekoliko zaspanem uvodu v srečanje sta moštvi nadaljevali precej bolj energično, napadalno usmerjeno. Prave obrambe na nobeni strani ni bilo, tako da so košarkarji Cedevite Olimpije do polčasa tekmecu nasuli 55 točk, Francozi pa so na odmor odšli z 51 doseženimi točkami. Kar 21 točk Ljubljančanov v prvem delu je vknjižil kapetan Jaka Blažič, pri gostih, ki so kaj hitro ostali brez znova poškodovanega Zacka Wrighta, pa je strelski voz s 15 točkami vlekel Danilo Anđušić.

Olimpija je odlično odprla tretjo četrtino, povedla za devet točk (60:51), a so se nato Francozi hitro vrnili in v zadnjih deset minut krenili s tesnim vodstvom (70:71). Tesno je bilo vse do zadnjega zvoka sirene, po katerem so se pomembne zmage s 94:91 veselili gostitelji.

Najboljši igralec obračuna je bil Blažič, ta je tekmo končal s 30 točkami, sedmimi skoki, štirimi asistencami in indeksom 41. Po 16 točk sta dodala Jarrod Jones in Mikael Hopkins. Pri gostih je bil s 25 točkami najboljši strelec Anđušić.

Cedevita Olimpija po polovici drugega dela zaseda drugo mesto, naslednja tekma v EuroCupu jo čaka v sredo v Franciji.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar)

